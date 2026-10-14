Очередь в смартфоне: как расшифровать статусы в приложении Е-запись от МВД

Очередь в сервисный центр МВД
Как сообщает прессслужба ГСЦ МВД, После успешного создания электронного талона, пользователь может в режиме реального времени отслеживать его состояние. "Понимание статусов помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания",– отмечают в ведомстве.
Как только вы выбрали услугу и время, появляется флажок Ожидает активации. Это значит, что талон сформирован, но он заработает только в определенный день, после чего система переведет его в режим Ожидающий вызов, и вас пригласят к первому свободному специалисту.
Когда вы уже сидите у окошка, статус меняется на Обслуживается. Если же при оформлении возникла пауза, например, нужно оплатить квитанции, администратор ставит пометку Отложен до события, которое может сохраняться до конца текущего рабочего дня.
Бывают и неприятные ситуации, когда талон получает статус удаленно. Это случается, если водитель сам отменил визит, не явился на вызов, или выяснилось, что оказать услугу невозможно из-за проблем с документами.
Удачный финал обозначается словом Завершено. Напомним, что скачать программу Е-запись можно совершенно бесплатно на платформах App Store и Google Play, а для консервативных водителей остается опция взять бумажный талончик в терминале непосредственно в помещении учреждения.
Дополнительные возможности и льготы
Как уже сообщалось на нашем сайте, в сервисных центрах действует приоритетное обслуживание для военнослужащих и людей с инвалидностью. Чтобы воспользоваться этим правом достаточно предъявить соответствующий документ при регистрации в терминале.
При этом чиновники предостерегают от мошенников, предлагающих купить место в очереди за деньги. Все услуги записи и приоритетного вызова абсолютно бесплатны, поэтому передавать свои данные или средства посторонним лицам категорически не стоит.