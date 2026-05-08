Одесская область выходит в лидеры по схемам побега уклонистов: маршруты ведут в Молдову и Приднестровье

В течение нескольких часов в Одесской области разоблачили сразу три схемы переправки уклонистов. В ходе спецопераций по всем эпизодам задержали вероятных организаторов, перевозчиков и их “клиентов”. Среди фигурантов дела есть военный с действующей службы.

Появился даже украинский рекордсмен по возрасту – впервые задержан 18-летний разработчик и организатор схемы переправки мужчин через границу, вину которого еще должен определить суд. Об этих эпизодах рассказывают релизы Подольского районного управления полиции и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Военный возил мужчин к границе с Приднестровьем

В Подольском районе пограничники вместе с полицией задержали 25-летнего военнослужащего из другой области. Он перевозил трех мужчин к границе с непризнанным Приднестровьем.

По данным следствия, водитель действовал в сговоре с администратором Telegram-канала, который искал желающих незаконно покинуть Украину. "Клиентов" военный забрал в Киевской и Черкасской областях, после чего доставил в Одесскую область. Далее мужчины должны были пешком пересечь границу.

Трансфер был комфортным, но заранее провальным – в пограничной зоне "чужие" машины на виду. Фото: Подольский райотдел полиции

По дороге к границе организованный трансфер прервали. Правоохранители изъяли автомобиль и мобильный телефон. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога 240 тысяч гривен.

На трассе Киев-Одесса задержали перевозчика с наличными

Еще один эпизод произошел на трассе Киев-Одесса. Оперативники Одесского пограничного отряда задержали 37-летнего жителя Арциза, который перевозил военнообязанных в западные области Украины.

По версии следствия, мужчин планировали доставить в приграничные районы Ивано-Франковской области, откуда они должны были незаконно перейти границу через горную местность.

Рейс к горным тропам Карпат оборвался на автобане Одесса-Киев. Фото: Госпогранслужба

Перевозчика задержали сразу после передачи 4200 долларов за "услугу". Операцию проводили совместно пограничники, полиция и СБУ.

Сценарий 18-летнего "туроператора" не сработал

Третью схему разоблачили в Измаильском районе. Там задержали 18-летнего местного жителя, который через мессенджеры предлагал незаконный трансфер и переправку в Молдову.

За 2500 долларов он обещал доставить мужчин до границы и организовать безопасный переход. Задержали его во время получения денег от одного из "клиентов".

Заработок парня был не очень большим, но на несколько лет потянет, если суд признает его виновным. Фото: Госпогранслужба



Какая статья "светит"

Во всех трех случаях открыто производство по уже знакомой статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.