Одесская область выходит в лидеры по схемам побега уклонистов: маршруты ведут в Молдову и Приднестровье

ФОТО: Госпогранслужба|
Сфера услуг для уклонистов обещает комфортный трансфер до границы, но не гарантирует прибытие к ней
В течение нескольких часов в Одесской области разоблачили сразу три схемы переправки уклонистов. В ходе спецопераций по всем эпизодам задержали вероятных организаторов, перевозчиков и их “клиентов”. Среди фигурантов дела есть военный с действующей службы.
Появился даже украинский рекордсмен по возрасту – впервые задержан 18-летний разработчик и организатор схемы переправки мужчин через границу, вину которого еще должен определить суд. Об этих эпизодах рассказывают релизы Подольского районного управления полиции и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Читайте также Помощник уклонистов лишился авто, денег, но получил круглосуточную стражу
Военный возил мужчин к границе с Приднестровьем
В Подольском районе пограничники вместе с полицией задержали 25-летнего военнослужащего из другой области. Он перевозил трех мужчин к границе с непризнанным Приднестровьем.
По данным следствия, водитель действовал в сговоре с администратором Telegram-канала, который искал желающих незаконно покинуть Украину. "Клиентов" военный забрал в Киевской и Черкасской областях, после чего доставил в Одесскую область. Далее мужчины должны были пешком пересечь границу.
Трансфер был комфортным, но заранее провальным – в пограничной зоне "чужие" машины на виду. Фото: Подольский райотдел полиции
По дороге к границе организованный трансфер прервали. Правоохранители изъяли автомобиль и мобильный телефон. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога 240 тысяч гривен.
Читайте также Цены на переправку уклонистов упали: сколько сейчас берут в Одессе за "билет" в Молдову
На трассе Киев-Одесса задержали перевозчика с наличными
Еще один эпизод произошел на трассе Киев-Одесса. Оперативники Одесского пограничного отряда задержали 37-летнего жителя Арциза, который перевозил военнообязанных в западные области Украины.
По версии следствия, мужчин планировали доставить в приграничные районы Ивано-Франковской области, откуда они должны были незаконно перейти границу через горную местность.
Рейс к горным тропам Карпат оборвался на автобане Одесса-Киев. Фото: Госпогранслужба
Перевозчика задержали сразу после передачи 4200 долларов за "услугу". Операцию проводили совместно пограничники, полиция и СБУ.
Сценарий 18-летнего "туроператора" не сработал
Третью схему разоблачили в Измаильском районе. Там задержали 18-летнего местного жителя, который через мессенджеры предлагал незаконный трансфер и переправку в Молдову.
За 2500 долларов он обещал доставить мужчин до границы и организовать безопасный переход. Задержали его во время получения денег от одного из "клиентов".
Заработок парня был не очень большим, но на несколько лет потянет, если суд признает его виновным. Фото: Госпогранслужба
Какая статья "светит"
Во всех трех случаях открыто производство по уже знакомой статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.