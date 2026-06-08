Один из 45: редкий Ferrari продают за три миллиона долларов

В июле 2026 года аукционный дом RM Sotheby's выставит на продажу один из самых эксклюзивных трековых автомобилей современности - Ferrari 599XX Evo. За редкий суперкар планируют выручить от 2,3 до 2,9 млн долларов, пишет topgir.com.ua.

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Автомобиль является одним из всего 45 экземпляров Ferrari 599XX, созданных итальянским производителем исключительно для использования на гоночных трассах.

Один из первых построенных экземпляров

На торги выставлен автомобиль с номером шасси 169968. По данным аукционного дома, это четвертый экземпляр из общей серии.

В 2012 году машину модернизировали до спецификации Evoluzione, которая сегодня считается наиболее желаемой и технически совершенной версией модели.

Мощный атмосферный V12

Основой Ferrari 599XX стал дорожный суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano.

После модернизации до версии Evoluzione автомобиль получил ряд технических усовершенствований:

атмосферный двигатель V12 серии F140C;

мощность 750 л.с.;

максимальный крутящий момент 700 Нм;

модернизированную трансмиссию с более короткими передаточными числами;

облегченную выхлопную систему;

доработанную подвеску;

специальные гоночные шины Pirelli;

новое заднее антикрыло с системой уменьшения аэродинамического сопротивления.

Автомобиль не имеет права выезжать на обычные дороги

В отличие от большинства суперкаров Ferrari, модель 599XX Evo никогда не проходила сертификацию для использования на дорогах общего пользования.

Владельцы таких автомобилей могли эксплуатировать их только на треке и в рамках специальной программы Ferrari XX Programme, которая позволяет участвовать в закрытых заездах на самых известных автодромах мира.

Фактически Ferrari брала на себя техническое обслуживание и транспортировку автомобилей на гоночные трассы, а владельцы получали доступ к эксклюзивным трек-дней.

Минимальный износ после многих лет эксплуатации

Представленный экземпляр за все время сменил лишь двух владельцев и регулярно обслуживался непосредственно в рамках программы Ferrari XX Programme.

В 2024 году автомобиль прошел техническую проверку. Согласно отчету:

ресурс двигателя использован лишь на 9%;

ресурс коробки передач - примерно на 20%.

Такие показатели свидетельствуют об относительно небольшой нагрузке даже несмотря на активное использование на треке.

Последний выезд - Нюрбургринг

Автомобиль окрашен в фирменный цвет Rosso Fuoco и в последний раз выходил на трассу в сентябре 2024 года во время мероприятия Ferrari XX Programme на легендарном автодроме Nürburgring.

Торги состоятся 4 июля 2026 года в рамках аукциона Tegernsee Auction.

Почему Ferrari 599XX Evo так ценен

Ferrari 599XX Evo считается одним из самых редких современных автомобилей марки. Сочетание ограниченного тиража, мощного атмосферного V12, гоночных технологий и принадлежности к закрытой программе Ferrari делает модель чрезвычайно привлекательной для коллекционеров.

В отличие от многих современных гиперкаров с турбонаддувом или гибридными силовыми установками, 599XX Evo остается одним из последних представителей эпохи высокооборотистых атмосферных двигателей Ferrari, что только повышает его коллекционную ценность.