Один из наиболее сохранившихся ВАЗ-2103 продают в Украине по невысокой цене

ВАЗ-2103
В Тернопольской области выставили на продажу ВАЗ-2103 1976, который привлекает внимание своим сохранившимся внешним видом. За автомобиль с заявленным пробегом 41 тыс. км владелец просит всего $2150.
Раритетный седан продается в Теребовле. Как пишет topgir.com.ua, объявление размещено на AUTO.RIA.
Состояние автомобиля
Продавец отмечает, что автомобиль находится в хорошем состоянии и готов к эксплуатации. При этом информации о количестве предыдущих владельцев, проведенных ремонтах и хранении оригинального лакокрасочного покрытия нет.
Судя по фотографиям, ВАЗ-2103 сохранил характерный для модели вид. Автомобиль имеет светло-бежевый кузов, хромированные бамперы и радиаторную решетку, а также четыре круглых фары.
Салон выполнен в коричнево-бежевых тонах, а общее состояние машины позволяет назвать ее достаточно редким примером сохраненной.“ тройки” .
Что под капотом
Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим 72 л.с. Силовой агрегат установлен продольно. Трансмиссия – 4-ступенчатая механическая коробка передач, привод – задний.
Основные характеристики модели:
- кузов – четырехдверный седан;
- количество мест - 5;
- колесная база - 2424 мм;
- максимальная скорость – около 150 км/ч;
- двигатель – бензиновый, 1,5 л;
- мощность - 72 л.с.;
- коробка передач - механическая, 4-ступенчатая;
- привод – задний.
За автомобиль 50-летнего возраста просят $2150. В то же время заявленный пробег в 41 тыс. км. требует подтверждения, ведь в объявлении нет подробной истории эксплуатации машины.
Автомобиль находится в Теребовле Тернопольской области, а дополнительную информацию о его состоянии продавец предлагает предоставить по телефону.