Один из наиболее сохранившихся ВАЗ-2103 продают в Украине по невысокой цене

В Тернопольской области выставили на продажу ВАЗ-2103 1976, который привлекает внимание своим сохранившимся внешним видом. За автомобиль с заявленным пробегом 41 тыс. км владелец просит всего $2150.

Раритетный седан продается в Теребовле. Как пишет topgir.com.ua, объявление размещено на AUTO.RIA.

Состояние автомобиля

Продавец отмечает, что автомобиль находится в хорошем состоянии и готов к эксплуатации. При этом информации о количестве предыдущих владельцев, проведенных ремонтах и хранении оригинального лакокрасочного покрытия нет.

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Судя по фотографиям, ВАЗ-2103 сохранил характерный для модели вид. Автомобиль имеет светло-бежевый кузов, хромированные бамперы и радиаторную решетку, а также четыре круглых фары.

Салон выполнен в коричнево-бежевых тонах, а общее состояние машины позволяет назвать ее достаточно редким примером сохраненной.“ тройки” .

Что под капотом

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим 72 л.с. Силовой агрегат установлен продольно. Трансмиссия – 4-ступенчатая механическая коробка передач, привод – задний.

Основные характеристики модели:

кузов – четырехдверный седан;

количество мест - 5;

колесная база - 2424 мм;

максимальная скорость – около 150 км/ч;

двигатель – бензиновый, 1,5 л;

мощность - 72 л.с.;

коробка передач - механическая, 4-ступенчатая;

привод – задний.

За автомобиль 50-летнего возраста просят $2150. В то же время заявленный пробег в 41 тыс. км. требует подтверждения, ведь в объявлении нет подробной истории эксплуатации машины.

Автомобиль находится в Теребовле Тернопольской области, а дополнительную информацию о его состоянии продавец предлагает предоставить по телефону.