Один из шести в мире: эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren пустят с молотка за адекватный прайс

Как сообщает портал Classic Driver, торги за этот уникальный лот пройдут 7 ноября на аукционе Broad Arrow в Цюрихе. Автомобиль с порядковым номером 013 имеет на одометре чуть более 20 тысяч километров пробега, а его финальное переоборудование завершили летом 2017 года.



Фото: Classic Driver

Что делает эту версию особенной

Программа персонализации от подразделения McLaren Special Operations была запущена еще в 2010 году специально для владельцев уже выпущенных SLR. Общий тираж доработанных машин ограничили 25 экземпляров, среди которых оказалось только шесть автомобилей с открытым верхом.

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Пакет обновлений оказался достаточно серьезным и включал карбоновые элементы кузова, измененные диффузоры и улучшенное охлаждение тормозной системы. Инженеры также доработали активный воздушный тормоз, благодаря чему прижимная сила выросла на 15 процентов по сравнению с хардкорной версией 722 Edition.

Кроме того, специалисты перенастроили подвеску, опустив кузов на 10 миллиметров, и сделали рулевое управление гораздо острее. Все эти манипуляции позволили сбросить 50 килограммов лишнего веса, что положительно повлияло на динамику суперкара.



Фото: Classic Driver

Техническая начинка и дизайн

Под капотом этого красавца скрывается компрессорный 5,4-литровый V8, выдающий солидные 626 лошадиных сил. Даже стандартный SLR выстреливал до первой сотни за 3,8 секунды и разгонялся более 330 километров в час, а этот экземпляр получил еще модернизированную систему охлаждения, позволяющую дольше держать максимальную мощность в жару.

Визуально родстер выделяется глубоким цветом Anthracite Grey в сочетании с черной мягкой крышей. В салоне царит роскошь: антрацитовая кожа и алькантара удачно контрастируют с фирменными оранжевыми акцентами McLaren Orange, в тон которым выкрашены и массивны тормозные суппорты.

Осенний бум на эксклюзивные авто

Напомним, что эта осень оказалась очень щедрой на распродажу редких коллекционных машин. Как уже сообщалось на нашем сайте, вскоре с молотка пустят последний выпущенный спидстер Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, за который планируется выручить более 6 миллионов долларов.

Кроме того, настоящей находкой для ценителей немецкой классики стал практически новый Mercedes-Benz SLS AMG Black Series с мизерным пробегом, который оценили почти в 2 миллиона долларов. А для фанатов кинематографа на торги выставили уникальный родстер Тони Старка, построенный на базе Acura NSX специально для съемок.