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Один ржавый болт оставляет без руля: VW и Audi отзывают более 200 тысяч кроссоверов

Американское подразделение Volkswagen объявило о масштабном отзыве более 200 тысяч популярных кроссоверов из-за дефектного болта рулевого рельса. Эта мелкая деталь может просто сгнить и отломаться, оставив водителя без возможности водить автомобиль.
Масштабная отзывчивая кампания Volkswagen и Audi: у Tiguan, Atlas и Q3 есть проблемы с рулем

ФОТО: Carscoops|

Популярные модели VAG из США имеют дефект.

Данила Северенчук
logo22 сентября, 15:40
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Как сообщает издание Carscoops, проблема скрывается под капотом сразу нескольких популярных моделей концерна VW Group. Речь идет о 208 724 автомобилях, среди которых настоящие бестселлеры украинского вторичного рынка пригнаны из США.

Для украинских водителей, часто выбирающих эти авто на аукционах, эта новость должна стать сигналом к действию. Правый болт крепления рулевой рейки оказался крайне уязвим к влаге.

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Со временем он ржавеет настолько, что его головка просто отпадает. Если это произойдет, рейка будет держаться на подрамнике только на одном креплении, которое может не выдержать нагрузки. Результат – потенциальная полная потеря контроля за авто.

Какие модели в зоне риска

Под отзыв попали три модели. Больше всего откликают Volkswagen Tiguan 2018 модельного года – свыше 85 тысяч авто. На втором месте большой кроссовер VW Atlas (2018-2019 годы выпуска)– почти 83 тысяч единиц. Замыкает тройку премиальный компактный кроссовер Audi Q3 (2019-2021), которых насчитали более 40 тысяч.

Как распознать проблему

  • Производитель отмечает, что перед тем, как рулевая рейка окончательно становится дефектной, водитель может услышать нетипичный лязг или стук со стороны передней оси.
  • Интересно, что болт чаще ломается не на скорости на трассе, а во время парковки, когда нагрузка на рулевой механизм максимальна.
  • Официальные дилеры в США бесплатно заменят проблемную деталь новой, которая имеет надежное антикоррозионное покрытие. Владельцам таких авто в Украине лучше не ждать чуда, а самостоятельно заехать на СТО и проверить состояние этого крепежа, чтобы избежать серьезного ДТП.
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