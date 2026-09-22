Один ржавый болт оставляет без руля: VW и Audi отзывают более 200 тысяч кроссоверов

ФОТО: Carscoops|
Популярные модели VAG из США имеют дефект.
Как сообщает издание Carscoops, проблема скрывается под капотом сразу нескольких популярных моделей концерна VW Group. Речь идет о 208 724 автомобилях, среди которых настоящие бестселлеры украинского вторичного рынка пригнаны из США.
Для украинских водителей, часто выбирающих эти авто на аукционах, эта новость должна стать сигналом к действию. Правый болт крепления рулевой рейки оказался крайне уязвим к влаге.
Со временем он ржавеет настолько, что его головка просто отпадает. Если это произойдет, рейка будет держаться на подрамнике только на одном креплении, которое может не выдержать нагрузки. Результат – потенциальная полная потеря контроля за авто.
Какие модели в зоне риска
Под отзыв попали три модели. Больше всего откликают Volkswagen Tiguan 2018 модельного года – свыше 85 тысяч авто. На втором месте большой кроссовер VW Atlas (2018-2019 годы выпуска)– почти 83 тысяч единиц. Замыкает тройку премиальный компактный кроссовер Audi Q3 (2019-2021), которых насчитали более 40 тысяч.
Как распознать проблему
- Производитель отмечает, что перед тем, как рулевая рейка окончательно становится дефектной, водитель может услышать нетипичный лязг или стук со стороны передней оси.
- Интересно, что болт чаще ломается не на скорости на трассе, а во время парковки, когда нагрузка на рулевой механизм максимальна.
- Официальные дилеры в США бесплатно заменят проблемную деталь новой, которая имеет надежное антикоррозионное покрытие. Владельцам таких авто в Украине лучше не ждать чуда, а самостоятельно заехать на СТО и проверить состояние этого крепежа, чтобы избежать серьезного ДТП.