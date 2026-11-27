Как свидетельствует объявление на маркетплейсе AUTO.RIA, этот редкий автомобиль прошел полный цикл профессиональной реставрации со строгим соблюдением заводских стандартов. Кузов машины может похвастаться идеальными зазорами, качественным лакокрасочным покрытием и абсолютным отсутствием коррозии, а весь хромированный декор сохранился без окислений или повреждений.

Под капотом этой массивной классики скрывается мощный 5,5-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 195 лошадиных сил. Работает этот агрегат в паре с классической трехступенчатой автоматической коробкой передач, которая переключается удивительно мягко и обеспечивает автомобилю уверенную динамику вместе с фирменной плавностью хода.

Отдельного внимания заслуживает история эксплуатации этого заднеприводного гиганта. Заявленные на одометре 69 тысяч километров полностью оригинальны, что подтверждается безупречным состоянием аутентичного салона и всех ключевых технических узлов.

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Другие капсулы времени на рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно во Львове нашли 40-летнюю ГАЗ-24 Волга, которую владелец оценил более чем в 11 тысяч долларов.

Также поклонники советской классики могут найти и другие сохранившиеся экземпляры за адекватные деньги. Например, в Киеве выставляли на продажу уникальный ЗАЗ-968М с пробегом всего 189 километров, а в Житомирской области искала нового владельца идеальная Lada Samara ВАЗ-21099, за которую просили 4900 долларов.