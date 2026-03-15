Одна из самых распространенных ошибок водителей: что произойдет, если не проверять давление в шинах

Почему важно регулярно проверять давление в шинах автомобиля
Давление в шинах является одним из ключевых параметров, который влияет на поведение автомобиля на дороге. Как объясняют эксперты Škoda Auto, инженеры определяют оптимальные значения давления еще в начале разработки модели, ведь от этого зависит работа подвески, управляемость и даже расход топлива.
Почему давление в шинах так важно
Шины - единственная часть автомобиля, которая контактирует с дорогой. Именно поэтому их состояние и правильное давление имеют решающее значение для безопасности движения.
По словам специалистов, рекомендуемое давление подбирается так, чтобы достичь баланса между несколькими факторами. Речь идет о долговечности шин, комфорте во время движения, короткой тормозной дистанции и оптимальном расходе топлива. Также от правильного давления зависит стабильность автомобиля в поворотах.
Если же водитель игнорирует значения, рекомендованные производителем, автомобиль может вести себя совсем не так, как задумывали инженеры.
Почему важно проверять давление регулярно
В большинстве современных автомобилей есть система контроля давления в шинах. Однако она обычно подает сигнал только тогда, когда давление уже упало до критического уровня.
Именно поэтому специалисты советуют проверять давление примерно раз в месяц. Особенно это важно перед дальними поездками или изменением температуры.
На кузове автомобиля обычно размещена таблица с рекомендованными значениями. В ней есть два показателя - для частичной нагрузки и для полной. Если автомобиль загружен пассажирами и багажом, давление в шинах нужно увеличить.
Температура также влияет на шины
На показатели давления сильно влияет температура воздуха.
В холодную погоду давление в шинах снижается, а в жару - наоборот повышается. Именно поэтому проверять и подкачивать шины лучше перед началом поездки, когда они еще холодные.
Эксперты также советуют корректировать значение давления в соответствии с условиями эксплуатации автомобиля и не забывать сохранять новые параметры в системе автомобиля, чтобы корректно работала система контроля давления.
Чем опасно неправильное давление в шинах
Недостаточное давление в шинах ухудшает стабильность автомобиля, снижает точность управления и увеличивает расход топлива. В крайних случаях это приводит к быстрому износу боковых частей протектора.
Чрезмерное давление также имеет негативные последствия. Оно ухудшает сцепление на мокрой дороге, увеличивает тормозной путь и снижает комфорт во время движения. Кроме того, шина начинает быстрее изнашиваться по центру протектора.
Худшей ситуацией является сочетание разного давления в колесах. В таком случае автомобиль может терять стабильность и вести себя непредсказуемо на дороге.
Как неправильное давление может нанести вред
Недостаточно накачанная шина:
- снижает стабильность автомобиля и безопасность вождения
- увеличивает расход топлива
- уменьшает точность рулевого управления
- в крайних случаях приводит к чрезмерному износу в области плеч (внешние края протектора)
Перекачанная шина:
- ухудшает обращение с мокрыми поверхностями
- увеличивает тормозной путь
- уменьшает комфорт езды
- в крайних случаях приводит к чрезмерному износу в центральной области протектора
Комбинация (недокачанная и перекачанная):
Ситуация, когда оба явления происходят одновременно, также рискованная. Затем транспортное средство попадает в состояние значительного динамического дисбаланса, что приводит к сочетанию и усилению всех негативных эффектов.