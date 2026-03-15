Одна из самых распространенных ошибок водителей: что произойдет, если не проверять давление в шинах

Давление в шинах является одним из ключевых параметров, который влияет на поведение автомобиля на дороге. Как объясняют эксперты Škoda Auto, инженеры определяют оптимальные значения давления еще в начале разработки модели, ведь от этого зависит работа подвески, управляемость и даже расход топлива.

Почему давление в шинах так важно

Шины - единственная часть автомобиля, которая контактирует с дорогой. Именно поэтому их состояние и правильное давление имеют решающее значение для безопасности движения.

По словам специалистов, рекомендуемое давление подбирается так, чтобы достичь баланса между несколькими факторами. Речь идет о долговечности шин, комфорте во время движения, короткой тормозной дистанции и оптимальном расходе топлива. Также от правильного давления зависит стабильность автомобиля в поворотах.

Если же водитель игнорирует значения, рекомендованные производителем, автомобиль может вести себя совсем не так, как задумывали инженеры.

Почему важно проверять давление регулярно

В большинстве современных автомобилей есть система контроля давления в шинах. Однако она обычно подает сигнал только тогда, когда давление уже упало до критического уровня.

Именно поэтому специалисты советуют проверять давление примерно раз в месяц. Особенно это важно перед дальними поездками или изменением температуры.

На кузове автомобиля обычно размещена таблица с рекомендованными значениями. В ней есть два показателя - для частичной нагрузки и для полной. Если автомобиль загружен пассажирами и багажом, давление в шинах нужно увеличить.

Температура также влияет на шины

На показатели давления сильно влияет температура воздуха.

В холодную погоду давление в шинах снижается, а в жару - наоборот повышается. Именно поэтому проверять и подкачивать шины лучше перед началом поездки, когда они еще холодные.

Эксперты также советуют корректировать значение давления в соответствии с условиями эксплуатации автомобиля и не забывать сохранять новые параметры в системе автомобиля, чтобы корректно работала система контроля давления.

Чем опасно неправильное давление в шинах

Недостаточное давление в шинах ухудшает стабильность автомобиля, снижает точность управления и увеличивает расход топлива. В крайних случаях это приводит к быстрому износу боковых частей протектора.

Чрезмерное давление также имеет негативные последствия. Оно ухудшает сцепление на мокрой дороге, увеличивает тормозной путь и снижает комфорт во время движения. Кроме того, шина начинает быстрее изнашиваться по центру протектора.

Худшей ситуацией является сочетание разного давления в колесах. В таком случае автомобиль может терять стабильность и вести себя непредсказуемо на дороге.

Как неправильное давление может нанести вред

Недостаточно накачанная шина:

снижает стабильность автомобиля и безопасность вождения

увеличивает расход топлива

уменьшает точность рулевого управления

в крайних случаях приводит к чрезмерному износу в области плеч (внешние края протектора)



Перекачанная шина:

ухудшает обращение с мокрыми поверхностями

увеличивает тормозной путь

уменьшает комфорт езды

в крайних случаях приводит к чрезмерному износу в центральной области протектора

Комбинация (недокачанная и перекачанная):

Ситуация, когда оба явления происходят одновременно, также рискованная. Затем транспортное средство попадает в состояние значительного динамического дисбаланса, что приводит к сочетанию и усилению всех негативных эффектов.