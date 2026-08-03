Офицер Одесский ТЦК был задержан на взятке: вместо наличных требовал талоны на солярку

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. Об этом сообщили Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона и ГУНП в Одесской области.

По версии следствия, к представителю предприятия критической инфраструктуры обратился мужчина, который хотел официально трудоустроиться, однако находился в розыске ТЦК. Во время консультации по уплате штрафа и последующего оформления работника чиновник "военкомата", как утверждают правоохранители, предложил "решить вопрос" за вознаграждение.

Сначала просил 1000 литров

Следователи утверждают, что сначала военнослужащий требовал талоны на 1000 литров дизельного горючего, но впоследствии снизил свои требования к наполовину. Их стоимость составляет около 45 тысяч гривен.

За эти талоны он якобы обещал помочь со снятием мужчины с розыска после уплаты штрафа, не допустить его повторного внесения в базу розыска и создать условия для трудоустройства и последующего бронирования.

По данным полиции, в случае отказа предоставить неправомерную выгоду чиновник угрожал мобилизацией военнообязанного.

Момент, когда задержанный исследовал структуру асфальтового покрытия вблизи, не затянулся во времени – сообщение о подозрении лучше воспринимается стоя. Фото: прокуратура Одесщины

Задержали после передачи талонов

Передачу талонов правоохранители документировали совместно с сотрудниками СБУ. По материалам дела, по указанию подозреваемого талоны получил его подчиненный, который, по данным следствия, не знал о преступном замысле руководителя.

После этого начальник отдела ТЦК был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а талоны на горючее изъяли как вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 599 тысяч гривен. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.