Как сообщает пресс-служба Czechoslovak Group, живая презентация бронемашины для потенциальных клиентов прошла на военном полигоне Загорье в Словакии. Гости мероприятия смогли оценить ходовые качества машины на бездорожье и точность ведения огня по мишеням после ее весеннего дебюта на выставке IDEB 2026 в Братиславе.

После успешных стрельб компании CSG Defence, MSM Land Systems и итальянский гигант Leonardo подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ закрепляет долгосрочное сотрудничество в производстве и продвижении танка на мировом рынке.

Сборная солянка лучших технологий

Сам по себе CFL-120 Karpat представляет собой довольно интересный конструктор, вобравший в себя проверенные решения из разных стран. В основе лежит надежная гусеничная платформа Kaplan от турецкой компании FNSS

Главная же фишка машины скрывается в ее боевом модуле. Это современная башня HITFACT MkII от итальянцев из Leonardo, делающая этот средний танк по-настоящему грозным игроком на поле боя.

" Интеграция HITFACT MkII в Karpat снова подтверждает универсальность нашей башни. Это единственная в мире система со 120-мм пушкой, которая дает огневую мощь основного боевого танка, оставаясь легкой и минимальной отдачей, – отметил заместитель управляющего директора оборонных систем Leonardo Лука Пераццо.

Новый средний танк CFL-120 Karpat во время динамичной демонстрации. Фото: CSG

По словам представителя компании, такие характеристики позволяют без проблем ставить эту башню как на средние гусеничные, так и на колесные платформы. Кроме того, итальянцы намекают, что этот проект открывает двери для будущего использования перспективной технологии X-GUN.

Производство и локализация

Ключевую роль в физическом воплощении проекта играет словацкая компания MSM Land Systems, чья штаб-квартира находится в Тренчине. Именно их мощности станут главной площадкой для серийной сборки этих боевых машин.

Такой подход не только загрузит местный завод, но и даст шанс словацким поставщикам деталей влиться в большую международную цепь оборонных закупок.

Напомним, что MSM Land Systems имеет серьезный опыт в ремонте и модернизации военной техники для армии, полиции и спасателей. К тому же, компания является официальным дилером и сервисным партнером известного производителя грузовиков Tatra в Словакии.