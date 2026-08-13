Огромный BYD Sealion 08 получил 6 мест, пневмоподвеску и цену от 34 тысяч долларов

Как сообщает CnEVPost, BYD уже открыл в Китае предзаказ на Sealion 08. Гибридный DM-i будет стоить предварительно от 230 000 до 260 000 юаней или примерно от 33 880 долларов. Электрическую версию оценили в 250 000-280 000 юаней.

Это новый флагман семейства Ocean

Sealion 08 занимает верхнюю позицию в большой модельной линейке BYD Ocean.

Авто24 впервые рассказывал о Sealion 08 еще в конце 2025 года, когда BYD показал первые тизеры будущего флагмана вместе с седаном Seal 08. Тогда было понятно лишь то, что кроссовер станет самой большой и дорогой моделью "морского" семейства.

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Теперь известны его серийные характеристики.

Длина автомобиля составляет 5115 мм, ширина 1999 мм, высота 1800 мм. Колесная база достигает 3030 мм. То есть по размерам это уже полноценный крупный семейный SUV, а не очередной среднеразмерный электрокроссовер.

Покупателям предложат пяти- и шестиместные салоны.

Гибрид впервые получил Flash Charging

Особенно интересна версия Sealion 08 DM-i. Это первый плагин-гибридный SUV BYD с технологией Flash Charging.

BYD представил новое поколение этой системы в марте. Максимальная мощность зарядки от одного коннектора может достигать 1500 кВт.

Со второй генерацией батареи Blade компания заявляет зарядку от 10 до 97% примерно за девять минут на соответствующей фирменной станции.

Это важное изменение именно для гибрида. Плагин-гибриды традиционно имеют гораздо меньшие батареи и медленнее заряжаются, чем современные электромобили. BYD пытается убрать эту разницу.

Впрочем, использовать паспортную скорость можно только на специальной мегаваттной инфраструктуре. Обычная европейская или украинская скоростная станция таких показателей не обеспечит.

Будет и полностью электрическая версия

Одновременно BYD выведет на рынок Sealion 08 EV.

Предварительная цена электромобиля составляет от 250 000 до 280 000 юаней. Это примерно 36 800-41 300 долларов по текущему курсу.

Обе версии оснащаются батареями Blade второго поколения.

BYD пока не назвал в материале CnEVPost точную емкость аккумуляторов и запас хода серийных комплектаций. Поэтому окончательные цифры следует ожидать во время официального запуска.

Пневмоподвеска и управляемые задние колеса

Sealion 08 получил оборудование, ранее чаще встречавшееся в значительно более дорогих автомобилях.

Кроссовер оснащен пневматической подвеской DiSus-A с закрытыми двухкамерными пневмоэлементами. Она позволяет изменять клиренс и жесткость в зависимости от режима движения.

Еще одна технология, управляемая задняя ось.

На низких скоростях задние колеса могут поворачиваться в противоположную переднюю сторону, уменьшая радиус разворота большой пятиметровой машины. На высокой скорости они могут работать в одном направлении с передними, повышая стабильность при перестройках.

Салон может быть шестиместным

BYD впервые полностью показал интерьер Sealion 08 в конце июля.

Одна из главных конфигураций имеет три ряда сидений по схеме 2+2+2. Во втором ряду установлены два отдельных кресла типа zero-gravity.

Для задних пассажиров предусмотрен большой опускающийся с потолка экран.

Такая компоновка показывает, что BYD пытается позиционировать Sealion 08 не просто как крупный семейный кроссовер, а как модель с претензией на премиальный сегмент.

God's Eye 5.0 будет отвечать за ассистента водителя

Еще одной ключевой технологией стал комплекс помощи водителю God's Eye 5.0.

Это новейшая генерация электронных ассистентов BYD. Система может контролировать движение автомобиля на автомагистралях и городских дорогах, помогать с перестройками, удержанием в полосе и парковкой.

При этом речь идет именно о системе помощи водителю. Она не делает автомобиль полностью автономным, а водитель остается ответственным за вождение.

Sealion быстро становится одним из главных семейств BYD

Sealion уже превратился в одну из самых быстрорастущих модельных линеек BYD.

В июле компания продала 49 057 автомобилей этого семейства, что на 54,14% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев 2026 года продажи достигли 227 415 машин. На Sealion пришлось более 10% всех продаж BYD Group.

Спрос на это семейство хорошо заметен и в Украине. К примеру, в первой половине 2026 года BYD Sea Lion 06 регулярно входил в число самых популярных новых китайских автомобилей. По итогам одного из последних срезов он возглавил рейтинг с 491 регистрацией.

В Украине также хорошо известен больший BYD Sea Lion 07. Авто24 уже сравнивал этот кроссовер с Volkswagen ID.4. Sea Lion 07 отличился 800-вольтовой архитектурой, быстрой зарядкой и богатым оснащением.

Появится ли Sealion 08 в Украине

Официальных украинских цен на Sealion 08 пока нет.

Впрочем, шансы увидеть модель на нашем рынке достаточно высоки. BYD уже расширяет поставки актуальных моделей в Украину, причем в заявленном перечне есть сразу несколько автомобилей семейства Sealion. Авто24 раньше писал о подготовку большой партии новых BYD для украинского рынка.

В Китае Sealion 08 пока находится в стадии предзаказов. Покупатель может внести депозит в 2000 юаней, который дает приоритет в производственной очереди и может быть возвращен в любой момент.

Окончательные цены, комплектации, характеристики батарей и запас хода BYD должны быть объявлены во время полноценного запуска.

Уже сейчас ясно, что Sealion 08 станет технологической витриной массового бренда BYD. Пятиметровый кузов, шестиместный салон, пневмоподвеска, задние управляемые колеса и сверхбыстрая зарядка постепенно переносят оборудование дорогих премиальных SUV в более доступный ценовой сегмент.