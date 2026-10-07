Огромный внедорожник BYD бьет рекорды продаж: в чем причина его популярности

Как сообщает издание Electrek, только за сентябрь китайский автогигант реализовал 13 010 единиц своей топовой модели. В общей сложности с момента старта продаж в середине июня владельцев нашли уже более 40 тысяч таких машин.

Ажиотаж вокруг новинки начался весной еще на Пекинском автосалоне. Тогда роскошный внедорожник собрал 30 тысяч заказов за первые сутки, а к моменту официального запуска эта цифра перевалила за 150 тысяч, что стало абсолютным рекордом для бренда.

Чем удивляет флагман за адекватные деньги

Great Tang предлагают в полностью электрической и гибридной версиях, причем базовая электрическая модификация Premium стартует с весьма привлекательным 35 500 долларов. За эти деньги покупатель получает батарею на 105,8 киловатт-часа и фирменные аккумуляторы Blade второго поколения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Топовая комплектация Flagship обойдется примерно в 40 000 долларов, но предлагает аккумулятор емкостью более 130 киловатт-часов, который обеспечивает до 950 километров пробега по циклу CLTC. Благодаря 1000-вольтной архитектуре пополнить заряд с 10% до 70% можно всего за пять минут, а до 97% машина заряжается за девять минут.

Размеры

Габариты кроссовера действительно впечатляют: длина составляет 5263 миллиметра, ширина почти в два метра, а колесная база растянулась на 3130 миллиметров. Это делает его больше таких конкурентов, как Hyundai IONIQ 9 да Kia EV9, и позволяет разместить в салоне семь мест по нетипичной для Китая схеме 2+2+3.

Перспективы выхода на глобальный рынок