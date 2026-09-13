Зачем в Польше изгибы дороги делают красными и что это дает водителям

Как сообщает администрация Нисского уезда на своей странице в Facebook, дорожники модернизировали 1150 метров уездной трассы DP 1620 O. Этот маршрут ведет к самому высокогорному населенному пункту Опольского воеводства, расположенному на высоте 470 метров над уровнем моря, куда часто ездят любители горных походов.

Кроме укладки нового полотна, подрядчики срезали завышенные обочины, отремонтировали водопропускные трубы и локально усилили основание дороги в лесной зоне. Однако главной фишкой проекта стал именно красный участок на горизонтальной дуге, который сразу привлек внимание местных автомобилистов.

Почему асфальт красный и как это работает

Цвет покрытия выбран не ради эстетики, а в качестве продуманного инструмента безопасности от дорожных инженеров. Яркий оттенок издалека бросается в глаза на фоне деревьев, а ночью четко указывает направление крутого поворота, позволяя водителю вовремя сбросить скорость.

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Это не дизайнерский ход для красоты, а реальный инструмент безопасности с элементами минимизации риска внесения авто на обочину или встречную полосу. Фото: Powiat Nyski

Под слоем красной краски скрывается специальная смола с твердым наполнителем, устойчивым к истиранию. Благодаря этому поверхность значительно шершавее обычного асфальта, что минимизирует риск занесения авто даже во время сильного дождя или снегопада. Дополнительно такая фактура создает шумовой эффект – шины начинают гудеть, физически предупреждая человека за рулем об изменении условий.

При этом никаких изменений в правила дорожного движения красный цвет не вносит. Он не фигурирует в официальном каталоге знаков, поэтому не вводит дополнительных запретов на обгон или новых лимитов скорости, а работает исключительно как превентивная мера.

Красные полосы не везде, а только там, где дорога изгибается. Ее поверхность заставляет протектор шин "петь", предупреждая водителя об опасном участке. Фото: Powiat Nyski

Ремонт сделали, но есть нюанс

Жители Подлесья, небольшой деревни в гмине Глухолазы Нисского уезда в каком-то 1 километре от границы с Чехией, положительно оценили обновленную трассу, однако отмечают, что работы завершились в нескольких сотнях метров до самого въезда в село.

Администратор Подлесья Марек Шимановский в комментарии изданию Nowa Trybuna Opolska подчеркнул, что останавливаться на этом нельзя.

" Хорошо, что этот участок отремонтировали, но это не может быть концом, ведь ямы на остальной дороге также требуют внимания. Параллельно необходимо расчистить придорожные канавы, поскольку они не справляются с отводом дождевой воды, – отметил администратор Подлесья Марек Шимановский.

Здесь только одна версия новшества дорожного строительства, но такую технологию уезд планирует внедрять и на других подробных участках. Фото: Powiat Nyski

Он добавил, что параллельно необходимо расчистить придорожные канавы, поскольку сейчас они не справляются с отводом дождевой воды.

Что было известно раньше?

Напомним, что подобные цветовые решения на дорогах Европы становятся все более популярными. Раньше красный цвет преимущественно ассоциировался с велосипедными дорожками или пешеходными переходами, но теперь его эффективность тестируется и на сложных автомобильных развязках.