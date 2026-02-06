Они производили Porsche и Mercedes-Benz, а теперь перешли на боевые машины

Ситуация такова, что большая часть производителей и поставщиков запчастей ищут способы избежать массовых увольнений.

Как пишет moto.pl, только за два предыдущих года заводы такого сегмента производства объявили о более 100 000 увольнений, что негативно влияет на местные общины и экономику.

Компании по производству автозапчастей уже несколько лет находятся в глубоком кризисе. Сейчас они оказались перед выбором: либо дальнейшие массовые увольнения, или изменение части своего бизнес-профиля. Многие компании выбирают последнее, сосредотачиваясь на военном производстве.

Лучше работать, чем закрываться

Шаг вынужденный, но взвешенный и оправданный. Здесь важным является то, что предприятие не теряет квалифицированный персонал и сохраняет рабочие места, полностью перепрофилируя мощности на производство компонентов и транспортных средств для использования вооруженными силами.

Бронетранспортеры вместо спортивных машин

Первой процедуру перепрофилирования начала финская компания Valmet Automotive, которая ранее собирала автомобили и компоненты для таких брендов, как Saab, Porsche, Mercedes-Benz и Opel. Она также производила спортивные модели Valmet Raceabout.

Сейчас компания трансформирует свой завод в Уусикаупунки и уже во второй половине 2026 года планирует в сотрудничестве с Patria начать производство бронетранспортеров.

Кто еще планирует "милитаризироваться"

В подобную "перелицовку" уже направили свои усилия производители и поставщики автомобильных компонентов вроде Schaeffler, Mahle, Webasto и Freudenberg. Они планируют заняться производством деталей и систем для оборонной промышленности.

Автопром спасают военные контракты

Таким образом заводы пытаются "удержаться на плаву". Учитывая то, что сейчас идет активная модернизация европейских армий и взят курс на осовременивание колесных, гусеничных транспортных и боевых машин, такое перепрофилирование спасет как заводы, так и рынок труда.