Онлайн-услуги сервисных центров МВД: как работает официальный алгоритм и где мошенничество

Главный сервисный центр МВД предостерегает граждан от мошеннических схем, связанных с “онлайн-оформлением” водительских документов. В сети активно распространяются объявления, которые обещают получение водительского удостоверения без посещения сервисного центра - такие предложения не легальны.

В сети часто встречаются объявления, в которых обещают “быстро”, “онлайн” и “без проблем” получить водительское удостоверение без посещения сервисного центра МВД.

В частности речь идет о получении водительского документа впервые, открытие дополнительных категорий, внесение данных в реестр, а также восстановление после изъятия по 130 ст. КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), изготовление номерных знаков и тому подобное. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают, такие сообщения являются фейком.

Какие процедуры не фейковые

На самом деле алгоритм получения онлайн-услуг сервисных центров МВД является унифицированным и единым по всей Украине. Регион, город или поселок проживания гражданина не влияет на процедуру. Единственное отличие может быть только в сроках получения готовых документов, заказанных с доставкой почты или лично в территориальном подразделении.

Оформление заказа онлайн услуг имеет несколько этапов, которые регламентированы на государственном уровне. Сначала необходимо выбрать официальный ресурс – Кабинет водителя или приложение Дія. Далее пройти личную идентификацию с помощью электронной подписи через BankID или Дія.Підпис. После авторизации выбирается необходимая услуга, вносятся и проверяются персональные данные, выбирается способ получения и осуществляется оплата онлайн через платежные системы.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, стоит пользоваться только официальными услугами через четко определенные ресурсы, например: обменять водительское удостоверение или восстановить в связи с потерей можно в Кабинете водителя или в Дії (при условии, если документ отображается онлайн). Однако получить впервые водительское удостоверение – только после обучения в автошколе и сдачи экзаменов в сервисном центре МВД.

Почему стоит быть внимательным при получении услуг

Не стоит доверять сообщениям в соцсетях или на сомнительных сайтах, в которых пользователи часто делятся якобы положительными отзывами.

Важно помнить: все законные услуги предоставляются только через официальные сайты и приложения. Зато в мошеннических приложениях и сайтах существует риск потерять деньги и персональные данные, которые могут быть использованы в будущем в мошеннических целях.

Напоминаем, что за использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа, пробационного надзора или ограничения свободы сроком до двух лет.