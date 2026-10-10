Опасные для детей: ADAC забраковал два популярных автокресла из-за серьезных дефектов

Как сообщает официальный сайт ADAC, специалисты решили не ожидать плановой публикации обширного отчета в конце октября 2026 года из-за слишком тревожных результатов испытаний.

При стандартных фронтальных ударах обе модели не смогли удержать манекены, что в реальной аварии может привести к трагическим последствиям.

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Высокий риск травмирования: детский манекен вылетает из автокресла Britax Römer Baby-Safe Pro+Vario Base 5Z во время краш-тестов. Фото: ADAC

Проблема с Britax Römer

При тестировании модели кресла Britax Römer Baby-Safe Pro вместе с базой Isofix Vario Base 5Z в горизонтальном положении не выдержала нагрузка крепления. Пластиковые фиксаторы язычка ремня просто сломались, пряжка открылась, и 11-килограммовый манекен вылетел в салон.

Инженеры клуба выяснили, что в положении лежа корпус хуже поддерживает ребенка, поэтому на ремне действуют излишние силы растяжения.

Детское кресло Römer Britax Baby-Safe Pro в сочетании с базой Vario Base 5Z. Фото: Ralph Wagner, ADAC

Родителям, уже пользующимся этим креслом, советуют устанавливать его максимально вертикально или крепить обычным трехточечным ремнем автомобиля без использования базы.

Представители Britax Römer заявили, что во время их проверок никаких отклонений не было.

" Компания сейчас выясняет причину, а решение о замене или отзыве будет принято только после завершения расследования", – отмечают эксперты ADAC.

Сломанная основа Axkid Minikid Core

Другое кресло, Axkid Minikid Core, устанавливаемое против хода движения, испытывали с более тяжелым 23-килограммовым манекеном. При ударе сиденье сместилось вперед, его пластиковое основание ударилось об опорную ножку, из-за чего и полностью сложилась.

Хуже того, пластиковый корпус треснул в зоне замка, пряжка оторвалась, а таз манекена подбросил вверх. Специалисты зафиксировали сильное искривление шеи и риск удара о переднее сиденье.

Детское кресло Axkid Minikid Core. Фото: Ralph Wagner, ADAC

Получив эти данные, компания Axkid мгновенно приостановила продажи модели Minikid Core. Производитель запустил добровольную кампанию отзыва, предлагая владельцам бесплатно обменять дефектное кресло на более надежную версию Axkid Minikid 4 Pro через форму на своем сайте.

Почему кресла продавались легально

Эксперты ADAC регулярно проводят испытания детских кресел, покупая их в специализированных магазинах (см. видео внизу). Это – открытые и прозрачные испытания, выводы которых обычно признаются производителями такой продукции. Приведенный выше пример Axkid является доказательным.

Стоит отметить, что краш-тесты ADAC базируются на строгих стандартах Euro NCAP, где силы удара значительно выше базовых требований ООН. В этот раз обе забракованные модели формально соответствуют действующему законодательству, поэтому их продажа в Европе не является нарушением. Однако в реалиях на дороге неприятные эпизоды не всегда удачные.

Плохие результаты независимого теста не дают автоматического права на возврат товара в магазин. Однако покупатели, купившие эти кресла менее двух лет назад, могут попытаться обратиться к продавцам за гарантией, хотя каждый случай будет рассматриваться индивидуально.