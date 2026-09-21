Опасный дефект: BYD отзывает 32 тысячи новых пикапов из-за отваливаемого на ходу запасного колеса

Как сообщает австралийское издание Drive, под первую массовую сервисную кампанию китайского бренда в Австралии попали 32 009 автомобилей BYD Shark 6. Это популярные гибридные пикапы, выпущенные с августа 2024 года по июнь 2026 года. Проблема оказалась в механизме крепления запасного колеса под днищем автомобиля.

Из-за неправильной установки или недостаточной затяжки на заводе, трос, держащий колесо, быстро перетирается от вибраций. Представьте ситуацию: вы едете по трассе, и вдруг тяжелое колесо отрывается и летит в лобовое стекло машины сзади. Это прямая угроза жизни других водителей и гарантированное масштабное ДТП.

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Что делать владельцам

Производитель обещает бесплатно заменить весь механизм модернизированным. Процедура на СТО занимает около получаса. Но пока машина не доехала до дилера, инженеры BYD дают четкую инструкцию: самостоятельно снять запасное колесо и положить его в кузов или оставить в гараже.

Интересно, что это уже не первая серьезная проблема с безопасностью машин этого бренда за последнее время. Недавно мы писали об отзыве более 180 тысяч кроссоверов Tang и седанов Qin. Там из-за дефекта ограничителя педали тормоза стоп-сигналы продолжают светиться даже тогда, когда водитель убрал ногу с педали, что создает хаос на дороге.