Opel анонсировал выход новых поколений Astra и Corsa до 2030 года

Главными новинками бренда станут следующие поколения популярных хэтчбеков Astra и Corsa, которые должны появиться на рынке до конца текущего десятилетия. Оба автомобиля получат принципиально новую техническую основу, что позволит сделать электрическую мобильность значительно доступнее для массового потребителя и существенно укрепить позиции марки в европейских сегментах B и C, отмечает Carscoops.

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Особенности и преимущества новой платформы STLA One

Будущие генерации моделей Astra и Corsa будут построены на базе передовой модульной архитектуры STLA One. Официальный запуск этой платформы в серийное производство запланирован на 2027 год. Главной целью разработки новой архитектуры является снижение затрат на производство автомобилей на 20%, что достигается благодаря уменьшению сложности инженерных процессов и значительному ускорению цикла разработки новых машин. Платформа STLA One отличается высоким уровнем масштабируемости, благодаря чему она ляжет в основу более 30 различных моделей автомобилей сегментов B, C и D по всему миру.

Архитектура рассчитана на поддержку разнообразных типов силовых агрегатов и размеров кузовов. Для полностью электрических модификаций предусмотрено использование доступных по цене литий-железо-фосфатных (LFP) батарей. Кроме того, платформа способна работать с мощной 800-вольтовой электрической системой, что гарантирует будущим владельцам сверхбыструю зарядку аккумуляторов и высокую общую энергоэффективность во время движения. Официально подтверждено, что производство следующего поколения Astra на новой платформе будет сосредоточено на заводе в немецком городе Рюссельсхайм.

Новый кроссовер C-SUV в партнерстве с китайским брендом Leapmotor

Помимо классических легковых моделей, Opel выпустит новый электрический кроссовер C-SUV, релиз которого запланирован на 2028 год. Его серийное производство организуют на заводе компании в городе Сарагоса, Испания. Этот автомобиль создается в рамках глобального партнерства концерна Stellantis с китайской компанией Leapmotor.

Новинка будет базироваться на архитектуре и аккумуляторных технологиях китайского партнера, однако получит полностью аутентичный фирменный дизайн немецкой марки и специфические индивидуальные настройки элементов шасси от инженеров Opel.

Ожидается, что новый кроссовер во многом будет повторять техническую начинку китайской модели Leapmotor B10. Этот электромобиль имеет батареи емкостью 56,2 или 67,1 кВт-ч, которые обеспечивают максимальный запас хода без подзарядки до 434 км и электрический двигатель мощностью 160 кВт (218 л.с.).

Кроме чистого электрокара, модель может получить гибридную модификацию с удлиненным запасом хода (EREV). В состав такой силовой установки входит 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый генератор, аккумуляторный блок емкостью 18,8 кВт-ч и аналогичный электродвигатель на 160 кВт. Такая конфигурация позволяет проехать исключительно на электрической тяге около 86 км, а общий запас хода автомобиля с учетом топливного бака достигает 900 км по испытательному европейскому циклу WLTP.

Альянс Stellantis и Leapmotor: новый формат европейско-китайского сотрудничества