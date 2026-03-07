Opel Corsa GSE готовится к дебюту: вызов для электрического Volkswagen Polo GTI

После исчезновения линеек OPC и VXR бренд делает ставку на полностью электрический формат. Прототипы Corsa GSE уже проходят испытания, отмечает Auto24. Несмотря на камуфляж, на шпионских кадрах Carscoops в глаза бросаются большие легкосплавные диски и желтые тормозные суппорты.

По стилистике новинка во многом повторяет Opel Mokka GSE, который дебютировал ранее: заниженная подвеска, более жесткие амортизаторы, темные декоративные элементы и агрессивные бамперы. Кузов в целом сохраняет форму обновленной Corsa, но спортивные акценты должны четко отделить GSE от обычных версий.

278 л.с. и дифференциал Torsen

Технически Corsa GSE будет очень близкой к своим “родственникам” по концерну Stellantis. Ожидается один электромотор на передней оси мощностью около 207 кВт (278 л.с.) и 345 Нм крутящего момента. Чтобы укротить передний привод с такой мощностью, модель получит механический дифференциал повышенного трения Torsen и спортивно настроенную подвеску. Для ориентира, Mokka GSE разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды. Легче Corsa, вероятно, сможет уложиться примерно в 5,7 секунды - на уровне Peugeot 208 GTI.

Батарея 54 кВт-ч и запас хода до 350 км

Питание будет обеспечивать аккумулятор емкостью 54 кВт-ч, знакомый по Mokka и 208. Запас хода ожидается на уровне около 350 км по циклу WLTP, что больше, чем у более высокого и тяжелого Mokka (324 км). Для класса компактных электрических хот-хэтчей это компромисс между динамикой и практичностью.

Цена и конкуренты

Ожидаемая стоимость Corsa GSE в Европе составит примерно 35 000–40 000 фунтов стерлингов ($46 500-53 180). Сегмент электрических “горячих” хэтчбеков стремительно расширяется. Кроме Peugeot 208 GTI, в продаже уже есть модели от Alpine и Mini. Однако именно новый Volkswagen ID.Polo GTI может стать главным конкурентом. Правда, с мощностью около 166 кВт (223 л.с.) он будет уступать дуэту Stellantis.

Возвращение духа GTI в электроформате

Corsa GSE имеет шанс стать одним из самых мощных представителей класса компактных электрических хэтчбеков. Если заявленные характеристики подтвердятся, модель сможет не только превзойти электрический Polo GTI по динамике, но и вернуть Opel в центр внимания фанатов драйва.