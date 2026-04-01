Opel готовит горячий электрохэтч: новый Opel Corsa GSE станет ответом для ID Polo GTI

Внешне новый Corsa GSE получит точечные, но эффективные изменения. Ожидается обновленная передняя часть с треугольными акцентами воздушных завес, подчеркивающих спортивный характер модели, расширенные колесные арки, аэродинамически оптимизированные диски и яркие желтые тормозные суппорты с фирменной маркировкой GSE, пишет Carscoops.

Техника: почти как у Mokka GSE

Хотя официальные характеристики ещё не подтверждены, инсайдеры указывают на то, что Opel Corsa GSE получит силовую установку от Opel Mokka GSE. Речь идет об электромоторе на 278 л.с. и 345 Нм крутящего момента с батареей на 54 кВт-ч. Такая конфигурация позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч примерно за 5,9 секунды и развивать максимальную скорость до 200 км/ч.

Ставка на драйв в мире электромобилей

Появление Corsa GSE – это еще один сигнал того, что даже в мире электрификации автопроизводители не готовы отказываться от эмоционального вождения. Фактически, Stellantis пытается создать электрический аналог классических GTI-моделей – легкий, быстрый и относительно доступный. И хотя прямых конкурентов в этом сегменте пока немного, новинка может стать альтернативой будущим спортивным электрохэтчам от других брендов.

Больше деталей – уже осенью

Официальная информация об оснащении, запас хода и цены появится ближе к дебюту на Парижском автосалоне в октябре. Именно тогда станет понятно, насколько серьезной будет заявка Opel на звание одного из лидеров среди компактных электрических “горячих” моделей.