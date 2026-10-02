Opel показал STX Concept: новый взгляд на будущее универсалов и дизайн бренда

Концепт отличается новой интерпретацией фирменной передней части Opel Vizor, выразительной световой подписью и аэродинамическими решениями. По словам производителя, STX Concept продолжает развитие дизайнерской философии Bold&Pure.

Opel STX Concept демонстрирует новое развитие Opel Vizor

Одной из основных особенностей концепта стала обновленная передняя часть Opel Vizor. Она получила еще более выразительный вид, а новая световая подпись сформирована с помощью точных вертикальных наклонных ламелей. В центре фирменного Opel Compass расположен подсвеченный логотип Opel Blitz.

Он по-прежнему остается ключевым элементом передней части автомобиля. Первые изображения STX Concept также показывают внимание дизайнеров к деталям и точность выполнения отдельных элементов. В то же время, Opel пока не раскрывает полной информации о конструкции и технических характеристиках концепта.

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Аэродинамика и эффективность в центре внимания

В STX Concept Opel исследует аэродинамические решения, способствующие уменьшению потребления энергии, сохранению курсовой устойчивости и обеспечению динамических характеристик на высоких скоростях. В качестве примера такого подхода производитель демонстрирует легкосплавные колесные диски с оптимизированной аэродинамикой.

Они имеют оригинальную трехсекционную конструкцию, сочетающую функциональность с выразительным дизайном. По замыслу Opel, аэродинамическая эффективность должна не только влиять на энергопотребление, но и обеспечивать удовольствие от вождения, в частности, при движении немецкими автобанами.

Будущее универсалов в видении Opel

Компания отмечает свою историческую связь с кузовом универсал. Еще в 1950-х годах Opel являлся одним из пионеров этого сегмента в Европе. Теперь STX Concept должен продемонстрировать, как производитель представляет дальнейшее развитие такого типа автомобилей.

Еще в 1950-х годах мы были одними из пионеров универсалов в Европе. С помощью STX Concept мы хотим показать наше видение будущего этого типа кузова и продемонстрировать следующий этап развития нашей дизайнерской философии.“ Bold & Pure” . Вскоре мы раскроем больше деталей, следите за новостями",– отметил генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Пока производитель не сообщает, станет ли STX Concept основой для серийной модели и какие технологии концепта могут перейти к будущим автомобилям бренда.

Когда состоится премьера Opel STX Concept

Мировая премьера концепта запланирована на Парижском автосалоне 2026 года. Мероприятие будет проходить с 12 по 18 октября. Ожидается, что во время презентации Opel откроет больше подробностей о дизайне и концепции новинки.