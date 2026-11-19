6 февраля двое мужчин на автомобиле Opel прибыли в заранее согласованное место. Связавшись с фигурантом по телефону, они получили указание оставить на обочине дороги $8 000 – оплату за организацию незаконного пересечения границы.

После получения денег организатор должен был передать координаты места, откуда мужчины должны были продлить маршрут до границы. Об этом сообщает полиция Ровенщины.

Инструктаж перед выездом и… арест

По версии следствия, перед поездкой фигурант подробно проинструктировал "клиентов": объяснил, как поступить, и сообщил, какие вещи нужно взять с собой. Однако реализовать замысел не удалось: правоохранители разоблачили схему, а организатор так и не смог забрать оставленные деньги.

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28-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу по корыстным мотивам, совершенная в отношении нескольких лиц.

Суд избрал меру пресечения – содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога 332 000 грн. По информации полиции, залог пока не уплачен.

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От семи до девяти...

В случае доказывания вины подозреваемому грозят от 7 до 9 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискация имущества.

Досудебное расследование идет с участием полиции, внутренней безопасности Нацполиции, пограничников и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.