Оплатить за паркинг, зарядку и топливо теперь можно прямо с экрана своего Audi

О новой функции, доступной в Европе, компания сообщила в официальном релизе в официальном релизе из Ингольштадта. Новые сервисы уже доступны в Audi Application Store и постепенно появляются в моделях бренда.

Приложение EasyPark интегрировано непосредственно в систему MMI. После остановки авто в зоне поддерживаемого паркинга и перевода селектора в режим "P" на дисплее появляется всплывающее окно.

Система автоматически определяет, что авто находится в зоне EasyPark, и предлагает начать оплату. Достаточно одного нажатия - и "цифровой паркомат" стартует.

Когда оплаченное время подходит к концу, водитель получает оповещение на смартфон и может продолжить парковку через телефон или прямо с MMI. Сеанс автоматически завершается, когда автомобиль покидает место стоянки.

EasyPark работает более чем на 60 тысячах паркингов в примерно 1 300 городах Европы - как на открытых стоянках, так и в подземных гаражах.

Три сервиса в одном: что умеет ryd

Приложение ryd объединяет оплату топлива, зарядки и даже автомойки.

Система автоматически находит ближайшие АЗС или зарядные станции. Водитель выбирает колонку, указывает номер пистолета, устанавливает максимальную сумму и способ оплаты. После заправки подтверждение появляется на экране MMI - и можно ехать дальше без очередей и касс.

Для электромобилей процесс работает по похожему принципу. Приложение помогает найти зарядную станцию, а навигация Audi активирует предварительную подготовку батареи. После подключения кабеля запуск и завершение сессии происходят через MMI. Никаких карточек, QR-кодов или отдельных контрактов с провайдерами.

В Германии сервис охватывает более 10 тысяч АЗС и более миллиона зарядных точек по Европе.

Первыми интегрировали сторонние приложения в MMI

Audi заявляет, что стала первым автопроизводителем, который интегрировал сторонние платежные сервисы непосредственно в инфотейнмент-систему.

Приложение ryd уже доступно на всех моделях с поддержкой Audi Application Store. EasyPark будет постепенно развернут до конца первого квартала 2026 года. Для работы нужно создать учетную запись в сервисе и один раз пройти настройку.

Audi Application Store, разработан вместе с CARIAD, уже предлагает клиентам сторонние сервисы - от Disney+ и Spotify до новостных платформ. Магазин приложений интегрирован в MMI и не требует смартфона для работы, хотя активное интернет-соединение и учетная запись myAudi остаются обязательными.

Что это значит для водителей

Интеграция паркинга, зарядки и заправки непосредственно в систему авто - это еще один шаг к полной цифровизации процесса эксплуатации автомобиля.

Для электромобилей это особенно актуально: рост количества зарядных станций и различных операторов давно создает путаницу с тарифами и способами оплаты. Если решение Audi приживется, другие производители могут пойти по тому же пути.