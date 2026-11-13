Оптовые цены на бензин резко обвалились: когда ждать адекватных прайсов на АЗС

Как сообщает профильное издание enkorr, с 10 по 12 ноября прайсы просели до отметки 74,23 гривны за литр. Главным драйвером такого приятного для автомобилистов тренда стали результаты выборов в США, которые спровоцировали оптимизм на нефтяном рынке и потянули европейские котировки вниз.

В украинских реалиях к глобальным факторам добавилась еще и пауза в предложениях крупных игроков. В частности, группа ОККО временно приостановила открытые продажи, поэтому рынок быстро заполнили мелкие трейдеры со свежими и более дешевыми партиями горючего.



Дождались: оптовые цены на бензин посыпались / Источник: enkorr

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Наибольшее падение было зафиксировано в западных регионах, где логистика позволяет оперативно завозить ресурс. Например, в Закарпатье оптовый прайс опустился до 75 гривен, а на Львовщине компания БАРС-2000 вообще предлагала литовский А-95 по 72,50 гривны за литр.

Что будет с ценами на заправках

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни оптовый рынок продолжит движение вниз. Себестоимость новых партий бензина, которые сейчас едут через польскую и румынскую границы, уже упала до 65-69 гривен за литр, а ключевой поставщик ORLEN Lietuva существенно снизил отпускные цены на своих терминалах.

Такой обвал в группе неизбежно повлечет за собой розницу. Некоторые сети АЗС уже начали переписывать стелы, снизив среднюю стоимость 95-го бензина до 88,26 гривны, однако подлинное удешевление для конечного потребителя еще впереди.

Напомним, ранее мы писали, что ситуация на мировом рынке горючего начала стабилизироваться еще в начале ноября. Американские водители первыми почувствовали это на собственных кошельках, когда средняя стоимость галлона бензина упала ниже психологической отметки Напомним, ранее мы писали, что ситуация на мировом рынке горючего начала стабилизироваться еще в начале ноября. Американские водители первыми почувствовали это на собственных кошельках, когда средняя стоимость галлона бензина упала ниже психологической отметки.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Украине в конце октября наблюдалась обратная ситуация, когда из-за дорогой логистики и скачков валют дизель пробивал отметку в 103 гривны. Как уже сообщалось на нашем сайте, в Украине в конце октября наблюдалась обратная ситуация, когда из-за дорогой логистики и скачков валют дизель пробивал отметку в 103 гривны.. Теперь же рынок наконец-то получил мощный сигнал к снижению.