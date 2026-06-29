Оптовые цены на дизельное топливо снизились почти до 60 гривен за литр

Оптовый рынок дизельного топлива в Украине, похоже, достиг ценового минимума. Ожидания дальнейшего снижения стоимости ниже психологической отметки в 60 грн за литр пока не оправдались. Вместо этого дефицит новых дешёвых поставок и кратковременный рост мировых котировок позволили трейдерам частично восстановить цены. Ситуацию на оптовом рынке дизельного топлива описывает enkorr.ua.

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По данным участников рынка, в настоящее время южные поставщики реализуют дизельное топливо преимущественно по цене 60,50–61,50 грн/л. Хотя отдельные предложения остаются ниже, большинство продавцов уже не готовы работать в убыток, который в последние недели достигал 1–1,50 грн на каждый литр.

Где топливо дорожает

На юге цены поддержал временный рост международных котировок газойля почти до 920 долларов за тонну и ограниченное количество дешевых партий.

В то же время западный регион продолжает испытывать избыток ресурса и слабый спрос. В приграничных областях дизельное топливо продавали по 61,80–62,50 грн/л, однако непосредственно у румынской границы цены опускались до 61,30–61,50 грн/л.

Таким образом трейдеры пытаются сделать западный ресурс более конкурентоспособным по сравнению с топливом, поступающим через южные порты.

Июнь остается переходным месяцем

Несмотря на сокращение импорта дизельного топлива, рынок на протяжении большей части июня оставался профицитным.

По предварительным оценкам, объем импорта по итогам месяца составит около 480 тыс. тонн — меньше всего за последние четыре месяца. Однако значительные остатки, накопленные в мае, компенсировали сокращение новых поставок.

Дополнительным фактором стал сезонный спад спроса. После завершения посевной кампании аграрии традиционно сокращают закупки дизельного топлива до начала уборки урожая.

Что это означает для украинского рынка

Текущая ситуация свидетельствует о том, что оптовый рынок дизельного топлива находится в фазе поиска нового баланса. С одной стороны, сезонный спад спроса и высокие остатки пока сдерживают цены. С другой — сокращение импорта и постепенное восстановление потребления в июле могут остановить дальнейшее снижение цен.

Если международные котировки не продолжат падение, нынешний уровень около 60,5–––61,5 грн за литр может стать локальным минимумом перед началом активного летнего сезона потребления.