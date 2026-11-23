Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, старое сооружение 1967 года постройки уже фактически превратилось в современный инфраструктурный объект. Подрядчики полностью демонтировали устаревшие конструкции, не выдерживавшие современных транспортных нагрузок.

В настоящее время строители уже установили три новых опоры, смонтировали пролетные строения и залили монолитную бетонную плиту. Также полностью готова гидроизоляция проезжей части, смонтированы барьерные и жемчужные ограждения, а для пешеходов обустроены удобные тротуары.

" Впереди – завершающий этап работ, включающий устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и покраску бетона, – отмечают представители ведомства.

Сделано уже многое, но до весны придется подождать. Фото: Служба восстановления Львовщины

Масштабное обновление инфраструктуры

Старые советские мосты давно стали слабым звеном нашей логистики, ведь любая аварийная ситуация на международной трассе мгновенно создает километровые пробки. Именно поэтому проект предполагает не просто ремонт, а существенное расширение проезжей части и создание безопасных велопешеходных зон по европейским стандартам.

Кроме самой переправы, дорожники прокладывают новую дождевую канализацию, обновляют дорожную одежду и строят современную кольцевую развязку для разгрузки трафика.

Водителям следует учесть, что из-за активной фазы строительства в пределах населенного пункта временно ограничено движение для тяжелых грузовиков и рейсовых автобусов международного сообщения. Полноценно оценить мягкую езду по новому мосту автомобилисты смогут уже весной следующего года.