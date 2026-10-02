Остался без элитного авто: у харьковского копа все-таки конфисковали Lexus LX 450D

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, Кассационный гражданский суд подтвердил предварительные решения первой и апелляционной инстанций ВАКС. Речь идет об иске о признании необоснованными активов, принадлежавших семье сотрудника Харьковского районного управления Нацполиции И. Заброды.

Главным предметом спора стал премиальный японский внедорожник Lexus LX 450D. Эта модель всегда славилась своим статусом, комфортом и высоким прайсом, поэтому появление такого авто в гараже правоохранителя сразу привлекло внимание соответствующих органов.

Следствие выяснило, что юридически право собственности на дорогую машину было оформлено на жену полицейского. Однако детальный анализ доходов и расходов семьи показал, что легальных источников для столь масштабной покупки просто не существовало.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме автомобиля, семья пользовалась квартирой в Харькове, а также имела более 4 миллионов гривен, законность которых тоже не подтвердилась. Доказательную базу по этому делу совместно собирали детективы НАБУ, работники ДБР и специалисты НАПК.

" Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ответчиков, – отметили в ведомстве.

Это решение Верховного Суда окончательно и ни одному обжалованию больше не подлежит.