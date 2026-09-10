Остался без прав и получил штраф на 90 тысяч: водителя остановили дважды за 10 минут

Как пишет издание Road & Track, курьезный и в то же время показательный инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. 23-летний парень за рулем пикапа Holden промчался мимо патруля под прикрытием на скорости 155 км/ч там, где разрешено всего 100 км/час.

Копы остановили нарушителя и выписали суровое наказание. По местным законам такое превышение сразу влечет лишение прав на полгода, начисление 8 штрафных баллов и солидный денежный штраф.

Дополнительно полицейские заметили измененные номерные знаки, что прибавило к чеку еще 250 долларов. Для украинских водителей такие суммы кажутся космическими, но за границей с безопасностью на дорогах не шутят.

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Рекордные штрафы за 10 минут

Казалось бы, после утраты прав логично вызвать эвакуатор или хотя бы уезжать домой максимально осторожно. Но менее чем через 10 минут этот водитель снова попался на радар. В этот раз он летел 90 км/ч в зоне ограничения 60 км/ч.

Когда патрульный остановил автомобиль, он не поверил своим глазам. Водитель спокойно протянул только что выписанные бумаги и заявил, что уже потерял права за скорость. Второй эпизод добавил еще 4 штрафных балла и очередную квитанцию.

Всего за 10 минут поездки австралиец "насобирал" штрафов на 2763 австралийских доллара, что равняется примерно 2242 долларам США.

Прекрасное напоминание для всех, кто любит давить на газ: патрули работают без выходных, а повторное нарушение всегда обходится гораздо дороже.