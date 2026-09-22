Оставили "механику" и полный повод: как старый внедорожник превратили в электромобиль за 25 тысяч долларов

Об интересном проекте конверсии классического авто сообщает издание InsideEVs. Канадская компания Beachman, ранее специализировавшаяся на электровелосипедах, открыла новое подразделение для переоборудования подержанных машин на электротягу. Их первым показательным проектом стал International Harvester Scout 800A 1970 года выпуска, который годами гнил под открытым небом.

Канадцы предлагают базовый пакет конверсии для авто с механической коробкой от 25 тысяч долларов. Сумма немалая, но для индустрии ретро-электромобилей, где проекты часто переваливают за сотни тысяч долларов, это считается бюджетным решением.

Электромотор вместо ДВС, но с родной "механикой"

Под капот старого внедорожника установили проверенный временем 147-сильный электромотор Nissan Leaf 2019 года. Самое интересное, что соединили с родной четырехступенчатой механической коробкой через специальную переходную плиту. Водитель продолжает выжимать сцепление, переключает передачи и пользуется оригинальным полным приводом с пониженным рядом.

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Батарею на 40 кВтч также позаимствовали у Leaf. Она обеспечивает запас хода от 150 до 200 км. Для дальних путешествий этого мало, но владелец использует машину для доставки пива со своей винокуренной улицами Торонто. Полная зарядка от обычной станции переменного тока занимает около 8 часов – идеально, чтобы оставить авто подключенным на ночь.

Технические нюансы переоборудования

Замена двигателя внутреннего сгорания на электромотор требует дополнительных вмешательств. Поскольку электродвигатель не работает на холостом ходу, мастерам пришлось установить независимый вакуумный насос для усилителя тормозов. Также переработали рулевое управление и адаптировали оригинальную приборную панель для отображения заряда батареи.