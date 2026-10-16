Оставить ДВС и не платить налоги: Toyota придумала, как спасти бензиновые авто в Европе

Как сообщает издание Autocar, новая категория получила название VEEF, которая расшифровывается как "транспортные средства, работающие исключительно на разрешенных видах горючего". Главная идея японцев состоит в том, чтобы официально признать восстановительное топливо решением с нулевым уровнем выбросов, ведь такие машины не производят дополнительного CO2 во время работы.

Представители бренда уверены, что нормативная поддержка этой инициативы позволит Европе резко сократить вредные выбросы от 300 миллионов классических автомобилей, уже ездящих по дорогам региона. Это гораздо более быстрый и более дешевый путь, чем постепенная замена всего автопарка на дорогие батарейные электрокары в течение следующих десятилетий.

Успешные тесты и никаких переработок

Чтобы доказать жизнеспособность технологии, в последние шесть месяцев Toyota совместно с BMW, Bosch и энергетической компанией Repsol проводила масштабные испытания в Испании. Около 20 серийных автомобилей ежедневно ездили на стопроцентном восстановительном горючем, изготовленном из остатков биомассы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Результаты оказались крайне положительными: альтернативное топливо никоим образом не влияет на динамику или ресурс двигателя и, что самое главное, не требует механических вмешательств в конструкцию авто. Заправлять такие машины можно на обычных существующих АЗС, тогда как для водородных или электрических моделей нужно строить собственную дорогостоящую сеть зарядок.

"Если мы серьезно настроены на максимально быстрое снижение выбросов углерода, возобновляемое топливо должно играть в этом большую роль", – Шиничи Ясуи, технический директор европейского подразделения Toyota.

Примечательно, что для получения статуса VEEF автомобиль должен иметь систему блокировки от заправки обычным бензином. Скорее всего инженеры используют специальные датчики, которые будут распознавать тип заправочного пистолета на колонке.

За отслеживание происхождения горючего во время испанских тестов отвечала компания Bosch, гарантируя его экологическую чистоту. Руководитель отдела исследований и разработок Тибо Паке добавил, что в отличие от электромобилей такие машины не нуждаются в инвестициях со стороны владельца.

"Это не похоже на стопроцентный этанол, где вам нужно ставить другие форсунки или защищать седла клапанов, здесь вы просто заливаете горючее и уезжаете", – объяснил топ-менеджер.

Дешевая альтернатива и новые гибриды

В качестве альтернативы батареям японцы предлагают использовать биотопливо второго поколения из органических отходов, которое в производстве значительно дешевле полностью синтетического топлива от Porsche. По подсчетам аналитиков, имеющихся запасов биомассы в Европе хватит, чтобы обеспечивать весь парк авто с ДВС вплоть до 2040 года, что параллельно снизит зависимость региона от импортных нефтепродуктов.

Компания уже разрабатывает гибридную систему нового поколения, которая будет идеально совместима с таким биотопливом и обеспечит экономию горючего на 15 процентов по сравнению с нынешними агрегатами. Ожидается, что эта силовая установка дебютирует на новой генерации Corolla уже в ближайшие три года.

Какие другие решения имеет Toyota?