От 11 500 долларов за "электричку": стоит ли сейчас покупать подержанный Chevrolet Bolt EV

Как пишет издание Автоцентр, Chevrolet Bolt EV в свое время изменил представление о доступных электромобилях, предложив запас хода почти 400 км еще до массового появления Tesla в Украине.

Сегодня эта модель массово едет к нам из США и Европы, привлекая водителей компактными размерами и просторным салоном. Хотя первое поколение Bolt EV уже сняли с производства, оно все еще популярно в США и Украине.

Однако главная интрига скрывается под днищем– именно из-за батареи Bolt стал героем одного из самых больших отзывов в истории автопрома.

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Сколько стоит и есть ли смысл тянуть из США

Цена– главный козырь Bolt EV на украинском вторичном рынке. За авто 2017 сейчас просят 11 500– 15 000 долларов, модели 2018– 2019 год обойдутся в 13 500– 16 500 долларов, а за свежие экземпляры 2020 года– 2021 год придется выложить до 20 000 долларов. Самые дорогие цели авто из Норвегии в топовой комплектации Premier (кожа, камеры 360, контроль слепых зон).

Многие смотрят на цены аукционов Copart или IAAI и удивляются, почему битые авто там стоят.– 5 тысяч долларов, а в Украине цена растет втрое. Все просто: собрание аукциона, доставка через океан, растаможка, ремонт и сертификация легко превращают 5 тысяч в 11– 13 тысяч долларов. Поэтому часто более выгодно и безопасно искать уже пригнанный и отремонтированный вариант в Украине, который можно осмотреть на СТО. Тем более что сейчас существуют кредитные программы для электромобилей, где ежемесячный платеж составляет около 8 500 грн.– это дешевле, чем купить 100 литров дизеля.

Батарея: от катастрофы до джекпота

Аккумулятор от LG Chem на 60 или 66 кВтч имеет жидкостное охлаждение и подогрев, что является огромным преимуществом. Но из-за производственного дефекта в редких случаях эти батареи могли самозаниматься после полной зарядки. General Motors приняла радикальное решение– заменить батарейные модули по программе отзыва.

Для сегодняшнего покупателя это означает джекпот. При покупке авто 2017 года вы можете получить батарею, установленную в 2022 году.– 2024 годах. Проверить это можно по VIN-коду на официальном сайте GM. Благодаря терморегуляции деградация минимальна: даже после 100 тысяч километров остается 92– 95% емкости. Зимой при минус 10 градусах запас хода падает где-то на 15%, оставляя вполне приличные 250– 280 км.

Ходовая от Aveo и вечный тормоз

Технически Bolt EV очень прост. Электромотор на 204 л. работает без нареканий, а редуктор требует лишь замены 1,1 литра масла раз в 100 тысяч километров. Подвеска построена с использованием узлов Chevrolet Cruze и Aveo T300, поэтому поиск запчастей не станет проблемой, а цены на них откровенно радуют.

Тормозные колодки благодаря рекуперации живут более 150 тысяч километров, но суппорты нужно смазывать каждый год, чтобы они не закисали от бездействия.

Если сравнивать Bolt EV с его главным конкурентом Nissan Leaf, Chevrolet выигрывает благодаря активному охлаждению батареи. Владельцам старых Leaf часто приходится идти на радикальные шаги. Например, недавно Auto24 рассказывал, как владелец 10-летнего Nissan Leaf заменил батарею за 8 тысяч долларов, чтобы увеличить запас хода с жалких 60 км до более чем 400 км.

В случае с Bolt EV такие расходы вам вряд ли угрожают, если хорошо подойти к проверке авто перед покупкой.