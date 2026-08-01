От 38 до 567 грн: сколько стоят 100 километров пробега на Volkswagen Golf с разными двигателями

Институт исследований авторынка обновил регулярный расчет стоимости 100 км пробега. Для сравнения использовали Volkswagen Golf VII FL, который существует с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми установками. В расчет также добавили конструктивно близкую версию с газобаллонным оборудованием.

Дешевле всего – заряжать электромобиль дома

Менее 100 км стоят владельцу электромобиля, который пользуется домашней розеткой и ночным тарифом. Для Volkswagen e-Golf такая дистанция обходится в 38 грн.

По обычному дневному тарифу расходы растут до 76 грн. Оба показателя не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Разница с автомобилем на бензине очень велика. Сто километров на ночной электроэнергии обходятся почти в 15 раз дешевле.

Публичные зарядки существенно дороже

Экономика электромобиля меняется, если владелец не может заряжать его дома.

На медленной публичной AC-станции 100 км стоит уже 333 грн. Это на 18 грн больше, чем в прошлом месяце.

Быстрая зарядка постоянным током обходится в 403 грн за 100 км. Здесь расходы также выросли на 18 грн.

Даже при таком сценарии электромобиль остается дешевле бензиновой, дизельной и газовой машины. Однако преимущество уже не столь велико.

ГБО остается самым дешевым среди жидкого топлива

Автомобиль на пропан-бутане тратит на 100 км в среднем 473 грн.

В месяц эта сумма увеличилась на 9 грн. В июне аналогичная поездка обошлась в 464 грн.

Несмотря на удорожание, ГБО сохранило статус доступного варианта среди автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Дизель подорожал больше всего

Самые заметные изменения произошли в дизельном сегменте.

В июле 100 км на дизельном Volkswagen Golf стоили 489 грн. Это сразу на 66 грн больше, чем месяцем ранее, когда расходы составили 423 грн.

Причиной стал резкий скачок цен на дизтопливо в конце июля. После понижения примерно до 76 грн за литр в июне средняя цена снова поднялась до 89 грн.

В результате дизель потерял значительную часть своего экономического преимущества и стал дороже ГБО.

Бензин остается самым дорогим

Больше 100 км тратит владелец бензинового автомобиля– 567 грн.

В месяц стоимость поездки увеличилась на 45 грн. В предварительном расчете она составила 522 грн.

В конце июля бензин А-95 закрепился у отметки 81 грн за литр. Именно это сделало бензиновый Golf самым дорогим в текущем сравнении.

Как выглядит рейтинг по расходам

Самым дешевым вариантом остается электромобиль с домашней зарядкой по ночному тарифу– 38 грн. на 100 км. Дневная зарядка стоит 76 грн.

Публичная AC-станция повышает расходы до 333 грн, а быстрая DC-зарядка– до 403 грн.

Далее следуют автомобиль с ГБО за 473 грн, дизельный– за 489 грн и бензиновый– по 567 грн.

Публичная зарядка может немного подорожать

С 1 августа 2026 года тариф на передачу электроэнергии для операторов публичных зарядных станций растет на 25%– до 928,45 грн за МВтч без НДС.

Однако в пересчете на один киловатт-час прирост составляет всего 22-26 копеек. Даже с учетом потерь и округления тарифов зарядными операторами цена может возрасти ориентировочно на 0,5 – 1,0 грн за кВтч.

Для e-Golf это означает дополнительные 9-18 грн на каждые 100 км. Такой прирост значительно меньше июльского подорожания бензина и дизтоплива.

Расчет не учитывает все расходы на автомобиль

Сравнение показывает только прямые затраты на топливо или электроэнергию.

В него не включены утрата стоимости автомобиля, страхование, налоги, техническое обслуживание, шины, тормозные колодки и другие расходные материалы.

Поэтому самые дешевые 100 км не обязательно означают самую низкую стоимость владения. Однако по ежедневным затратам на энергию домашняя зарядка электромобиля остается безоговорочным лидером.