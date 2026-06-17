Немецкая "паутина": Rheinmetall представил мобильную пусковую установку для дронов-камикадзе

Концепция мобильного скрытого развертывания ударных беспилотников в стандартных транспортных контейнерах и автомобильных надстройках напоминает решение, которые привлекли внимание военных после украинской операции по запуску дронов с грузовиков на территории РФ 1 июня 2025 года. Об этом сообщает Авто24.

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И хотя в пресс-релизе производителя об этом эпизоде с украинским ноу-хау на фурах с дронами не упоминается, эксперты Авто24 такую связь установили. И это не случайно – идея остается актуальной, и разработчики Rheinmetall её расширили, добавив инноваций и привлекательных опций.

Помните этот грузовик с контейнерными киосками на платформе? Она (скриншот Авто24 вверху) и ещё несколько таких уже вошли в историю как первая в мире операция с участием мобильных стартовых столов боевых дронов, идею которых подхватили немецкие разработчики (фото Rheinmetal внизу)

Ставка на мобильность и быстрое развертывание

Новинка является частью разведывательно-ударной экосистемы Rheinmetall и создана для оперативного развертывания на различных носителях. За основу взят стандартный 20-футовый контейнер, в котором могут размещаться до 18 баражирующих боеприпасов типа FV-014.

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Контейнер устанавливается на кузов автомобиля тяжелого класса или на прицеп/полуприцеп. Такая транспортная надстройка оснащается автономной системой питания, средствами связи и дистанционного управления, что позволяет длительное время работать без присутствия обслуживающего персонала.

При необходимости автономность может быть увеличена благодаря дополнительному генератору.

Rheinmetall предлагает для такого контейнера как самоходное шасси или прицепную платформу, так и стационарное размещение такой системы на земле в поле, лесу или среди городской застройки. Иллюстрация: Rheinmetall

Ударный рой под контролем одного оператора

Основным вооружением CML стали баражирующие боеприпасы FV-014, созданные на базе системы LMS (Loitering Munition System). Благодаря технологии роевого управления несколько аппаратов могут запускаться одновременно и контролироваться одним оператором.

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По данным Rheinmetall, дальность поражения FV-014 достигает 100 километров, а продолжительность полёта составляет до 70 минут. Открытая архитектура комплекса также позволяет интегрировать другие типы боеприпасов в зависимости от требований заказчика.

В целом 20-футовый контейнер универсален для перевозки автотранспортом, что делает его востребованным элементом в армейской логистике, а теперь ещё и в системе беспилотной авиации. Инфографика: Авто24

Контейнер как универсальная боевая платформа

Одним из главных преимуществ системы является её совместимость с гражданской и военной транспортной инфраструктурой. Стандартизированный контейнер может перевозиться грузовиками, по железной дороге или морскими судами, что значительно упрощает логистику и обеспечивает скрытое перемещение.

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В Rheinmetall отмечают, что CML может работать как стационарно, так и непосредственно с транспортной платформы, на что делается акцент – мобильность в современной войне дает преимущества.

Разработчик расширил функционал системы CML, установив гидравлический механизм подъема пусковых шахт для угловой конфигурации запуска. Иллюстрация: Rheinmetall



Такой подход соответствует современным тенденциям ведения войны, где решающими факторами становятся мобильность, скорость переброски сил и возможность незаметно развернуть ударный потенциал в нужном районе.