От классики до современных броневиков: чем удивляла армия Бельгии на масштабном показе техники

Как сообщает паблик Kuine's Military Photography, эпицентром событий стал фламандский город Тилен, где военные развернули настоящую выставку под открытым небом. Зрителям позволили не только рассматривать, но и детально изучать ежедневно машины. обеспечивают логистику и обороноспособность страны.

Настоящий фурор произвела экспозиция 29-го логистического батальона бельгийской армии. Ребята выкатили на плац около двух десятков колесных машин разного назначения.

Среди экспонатов засветились как проверенные временем европейские грузовики, так и мощные заокеанские тягачи.

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Здесь только небольшая частица с продемонстрированным 29-м логистическим батальоном. Kuine's Military Photography

Адаптация к новым реалиям

В свою очередь, День открытых дверей в 3-м парашютном батальоне в Тилене продемонстрировал серьезный подход к мобильности пехоты.

Военные показали микс из тяжелой гусеничной брони и быстрых колесных платформ. Интересно, что рядом с чисто армейскими образцами стояла адаптированная под боевые задачи гражданская спецтехника.

Десантники акцент делают на легкую мобильную технику, машины тяжелого класса – более вспомогательный сегмент, как и спецтранспорт. Фото: Kuine's Military Photography

Такой подход вполне оправдан, потому что современная война требует максимальной гибкости от тылового обеспечения. Использование коммерческих шасси с военным тюнингом позволяет существенно экономить бюджет и упрощает ремонт в полевых условиях.

" Это адекватное решение для быстрого обновления парка, – заявыли военные эксперты.

Подобные мероприятия прошли в соседних Нидерландах, где финишировал линий этап полевых учений под названием Summeroffensive (Летнее наступление).

Кроме показа логистических машин и бронетехники там провели еще и ретропарад машин прошлого, реставрированных почитателями старины. (см. видео внизу).

Нидерланды имеют хороший запас техники, часть которой бесплатно передано Украине как новой с завода, так и из линейных частей и резерва. Фото: Kuine's Military Photography

Реакция на вызовы времени

Напомним, что в последнее время вооруженные силы европейских стран активно пересматривают свои транспортные стратегии. Бельгия не стала исключением и постепенно списывает устаревшие образцы времен Холодной войны, заменяя их современными модульными платформами.

Как мы уже неоднократно писали, унификация автопарка стран НАТО становится главным трендом десятилетия. Это позволяет не только упростить логистику, но и гарантирует, что союзники могут быстро помочь друг другу запчастями в случае реальной угрозы.