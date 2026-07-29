От Nissan Leaf до BYD: как за 10 лет изменился рынок электромобилей в Украине

В первом полугодии 2026 года украинский парк пополнили около 14 тысяч новых и подержанных легковых электромобилей. Это значительно меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда зарегистрировали 31,4 тысяч машин, посчитали в Институте исследований авторынка.

Причина спада– не потеря интереса, а завершение льготы по НДС. В 2025 году покупатели и импортеры пытались ввезти как можно больше электрокаров до 31 декабря. После возвращения 20% НДС рынок притормозил и перешел к более спокойному темпу.

Эпоха Nissan Leaf перешла в популярность Volkswagen

С 2017 по 2021 год рейтинг неизменно возглавлял Nissan. Почти весь успех бренда обеспечивал Leaf, массово привозимый из США и Европы.

Он был относительно доступным, простым в ремонте и хорошо знакомым украинским мастерам. Для многих хозяев Leaf стал первым электромобилем и второй машиной в семье для городских поездок.

В 2022 году Nissan уступил первую позицию Volkswagen. Марка оставалась лидером два года подряд.

Главным драйвером стали ID.4 и ID.6 китайского производства. Их массово привозили независимые импортеры с заводов SAIC-Volkswagen и FAW-Volkswagen.

Украинский покупатель получал просторный кроссовер с современным салоном и большим запасом хода по цене подержанного премиального авто.

В этот же период в рейтингах появилась Honda с моделями M-NV и e:NS1, которые также производились в Китае. То есть, китайская экспансия началась еще до массового прихода BYD и Zeekr.

С 2024 года лидирует Tesla

В 2024 году первое место заняла Tesla и до сих пор его не отдает.

Спрос сформировали преимущественно Model 3 и Model Y из США. Снижение цен на страховых аукционах, большой выбор и развитие украинских сервисов сделали эти машины массовыми.

Model 3 привлекает эффективностью и динамикой, а Model Y – практичным кузовом кроссовера и просторным салоном.

BYD быстро поднялся в тройку

Наиболее динамично растет BYD. Впервые марка вошла в топ-10 в 2023 году, заняв десятое место. В 2024 году– В 2025 году она уже была седьмой.

В первом полугодии 2026 BYD поднялся на третью позицию и обошел Volkswagen, Hyundai и Kia.

Причина успеха – широкий модельный ряд, большие батареи, современные салоны и конкурентные цены. В отличие от раннего Nissan Leaf, BYD предлагает сразу несколько кроссоверов, седанов и компактных моделей.

Zeekr вошел в премиальный сегмент

Zeekr дебютировал в топе в 2025 году и остался в десятке в 2026 году.

Модели 001 и 7X привлекают высокой мощностью, быстрой зарядкой, качественной отделкой и большим запасом хода. Они конкурируют уже не с бюджетными электрокарами, а с европейским премиумом.

Это показывает, что украинские покупатели готовы платить за китайский бренд, если он предлагает убедительные характеристики.

Старые лидеры оставили рейтинг

Smart, Fiat и Jaguar постепенно выбыли из топ-10. Компактные модели проиграли из-за небольших батарей и ограниченного запаса хода, а Jaguar I-Pace – из-за дорогостоящего ремонта и сложной конструкции.

Даже Hyundai и Kia испытывают сильное давление, поскольку их электромобили часто дороже китайских аналогов с подобными характеристиками.

Три эпохи украинской электрификации

Период 2017– 2021 год был эпохой Nissan Leaf. В 2022 году– В 2023 году рынок перешел в китайский Volkswagen. С 2024 года началась эра Tesla, BYD и Zeekr.

За десять лет украинцы прошли путь от недорогого подержанного городского электрокара до новых технологических кроссоверов с большими батареями.

Главный вывод остается неизменным: украинский покупатель выбирает не историю бренда, а лучшее соотношение цены, запаса хода, оснащения и стоимости ремонта.