От рамного Ford Ranger до редкого УАЗа: какие авто отправила на фронт небольшая громада за полмесяца

Как сообщает Олевский городской совет, вся маленькая громада полисян демонстрирует незаурядную сплоченность в вопросах обеспечения армии.

Редакция Авто24 писала о добрых благотворительных делах трудолюбивых и отзывчивых людей на северо-западной окраине Житомирщины уже не раз. Это было и оправдано и заслужено – ежемесячно по несколько транспортных отгрузок в войска.

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" Поддержка военных требует конкретных и практических решений, – отмечают представители местных властей.

Рамный пикап и японский кроссовер

Первым в середине октября к военным поехал синий пикап Ford Ranger третьего поколения с двойной кабиной. Это – классический рамный вездеход начала нулевых, оснащенный надежным 2,5-литровым турбодизелем на 109 лошадиных сил.

Ford Ranger перед отправкой прошел полное техобслуживание, камуфляжную окраску армейцы делали уже в части. Фото: мэрия Олевская

Машина имеет жестко подключенный полный привод и механическую коробку передач, что делает ее идеальным вариантом для сурового бездорожья.

Позже автопарк десантников из 77-й отдельной аэромобильной бригады пополнил кроссовер Nissan X-Trail в кузове T30. Автомобиль выкрасили в практичный матовый цвет, чтобы он меньше привлекал внимание вражеских дронов.

Внедорожник Nissan X-Trail по предварительному запросу земляков приобретен, подготовлен и передан в армию в добротном техническом состоянии.

Nissan использует в X-Trail систему управления приводом 4x4 с кнопками на передней панели (2WD, AUTO, LOCK). Фото: мэрия Олевская

Эта модель славится своей фирменной системой полного привода All-Mode, позволяющей электронно блокировать муфту для уверенного преодоления тяжелых участков.

Редкий фургон и запчасти

В конце месяца на Покровское направление отправили довольно нетипичную машину – УАЗ-452 в редкой модификации Автоклуба.

В мирное время такие полноприводные каркасные фургоны использовались для выездных агитбригад, кинопоказов, но сейчас их просторный кунг и клиренс в 220 миллиметров отлично подходят для фронтовых задач.

Под капотом внутри кабины работает простой карбюраторный двигатель на 90 сил, который легко ремонтировать в полевых условиях.

Автоклуб на шасси УАЗ-452 вмещает в кабине и кунге 8 пассажиров плюс водитель. Фото: мэрия Олевская

В итоге хороший транспортный транш

Кроме самих автомобилей, в громадах собрали средства еще и на необходимые запчасти для ремонта и обслуживания техники.

Таким образом, только за вторую половину осени эта небольшая община смогла закрыть потребности сразу трех подразделений, передав три машины и комплектующие к ним.

В целом Олевская громада по состоянию на 1 ноября 2026 передала с начала полномасштабной войны в военные подразделения, где служат земляки, 164 автомобиля разных типов и размерных групп.