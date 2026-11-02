От рамного Ford Ranger до редкого УАЗа: какие авто отправила на фронт небольшая громада за полмесяца

ФОТО: мэрия Олевска|
Пикап Ford Ranger уже в годах, но службу несет исправно
Как сообщает Олевский городской совет, вся маленькая громада полисян демонстрирует незаурядную сплоченность в вопросах обеспечения армии.
Редакция Авто24 писала о добрых благотворительных делах трудолюбивых и отзывчивых людей на северо-западной окраине Житомирщины уже не раз. Это было и оправдано и заслужено – ежемесячно по несколько транспортных отгрузок в войска.
" Поддержка военных требует конкретных и практических решений, – отмечают представители местных властей.
Рамный пикап и японский кроссовер
Первым в середине октября к военным поехал синий пикап Ford Ranger третьего поколения с двойной кабиной. Это – классический рамный вездеход начала нулевых, оснащенный надежным 2,5-литровым турбодизелем на 109 лошадиных сил.
Ford Ranger перед отправкой прошел полное техобслуживание, камуфляжную окраску армейцы делали уже в части. Фото: мэрия Олевская
Машина имеет жестко подключенный полный привод и механическую коробку передач, что делает ее идеальным вариантом для сурового бездорожья.
Позже автопарк десантников из 77-й отдельной аэромобильной бригады пополнил кроссовер Nissan X-Trail в кузове T30. Автомобиль выкрасили в практичный матовый цвет, чтобы он меньше привлекал внимание вражеских дронов.
Внедорожник Nissan X-Trail по предварительному запросу земляков приобретен, подготовлен и передан в армию в добротном техническом состоянии.
Nissan использует в X-Trail систему управления приводом 4x4 с кнопками на передней панели (2WD, AUTO, LOCK). Фото: мэрия Олевская
Эта модель славится своей фирменной системой полного привода All-Mode, позволяющей электронно блокировать муфту для уверенного преодоления тяжелых участков.
Редкий фургон и запчасти
В конце месяца на Покровское направление отправили довольно нетипичную машину – УАЗ-452 в редкой модификации Автоклуба.
В мирное время такие полноприводные каркасные фургоны использовались для выездных агитбригад, кинопоказов, но сейчас их просторный кунг и клиренс в 220 миллиметров отлично подходят для фронтовых задач.
Под капотом внутри кабины работает простой карбюраторный двигатель на 90 сил, который легко ремонтировать в полевых условиях.
Автоклуб на шасси УАЗ-452 вмещает в кабине и кунге 8 пассажиров плюс водитель. Фото: мэрия Олевская
В итоге хороший транспортный транш
Кроме самих автомобилей, в громадах собрали средства еще и на необходимые запчасти для ремонта и обслуживания техники.
Таким образом, только за вторую половину осени эта небольшая община смогла закрыть потребности сразу трех подразделений, передав три машины и комплектующие к ним.
В целом Олевская громада по состоянию на 1 ноября 2026 передала с начала полномасштабной войны в военные подразделения, где служат земляки, 164 автомобиля разных типов и размерных групп.