Поляки задонатили на бронированные медавики для украинских военных

В этой истории есть показательный польский след. Четыре машины из этой партии удалось приобрести благодаря совместному сбору средств посла UNITED24 Тимоти Снайдера и польского журналиста Славомира Сераковского.

Об этом можно узнать из краткого описания на странице UNITED24 в Facebook, платформа которой создана для сотрудничества с благотворительными фондами, партнерами, донорами и общественными деятелями по всему миру.

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Три дня – и более миллиона долларов

Весной 2025 года Снайдер и Сераковский объявили кампанию по сбору средств на бронированные эвакуационные автомобили для Украины. Результат превзошел ожидания: всего за три дня неравнодушные люди перечислили более 1,2 миллиона долларов.

Сегодня эти деньги уже превратились в реальную технику, которая будет работать там, где каждая минута решает вопрос жизни и смерти.

Именно благодаря таким инициативам военные медики получают транспорт, способный добираться до самых опасных участков фронта и вывозить раненых из-под обстрелов.

Бронезащита и медицинский модуль

Поставленные автомобили изготовлены канадской компанией INKAS Armored Vehicle Manufacturing на базе полноприводного шасси Ford F-550 Heavy Duty.

Машины оснащены бронезащитой стандарта НАТО STANAG 4569 Level 2, которая обеспечивает защиту от осколков артиллерийских боеприпасов, взрывов мин и бронебойных пуль.

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Внутри оборудован полноценный медицинский отсек для двух медицинских работников и до трех пациентов, в том числе тех, кого эвакуируют на носилках. Конструкция позволяет оказывать помощь непосредственно во время транспортировки.

Созданы для самых сложных условий

Каждый автомобиль оснащен системой ночного видения, круговым обзором 360 градусов, аудиосвязью между кабиной водителя и медицинским отсеком, бронированными окнами и шинами типа Run-flat, которые позволяют продолжать движение даже после повреждения.

Также предусмотрены крепления для спутниковой связи Starlink или её аналогов. Полный привод, дизельный двигатель и запас хода до 600 километров позволяют выполнять эвакуационные миссии в труднодоступных районах и на сложном бездорожье.

Мир не без добрых людей: купленные на пожертвования со всего мира бронированные медваки уже вывозят раненых из-под обстрела в безопасные места. Фото: UNITED24

30 машин для спасения жизней

Всего в 2025 году на средства UNITED24 было заказано 30 бронированных эвакуационных автомобилей такого типа. Первые 13 уже доставлены в Украину и переданы военным медикам.

Усиление медицинской эвакуации остается одним из приоритетных направлений поддержки украинских защитников, ведь именно от скорости и безопасности эвакуации часто зависит жизнь раненых.

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Люди, которые помогают больше, чем громкие заявления

История сбора средств Славомира Сераковского и Тимоти Снайдера в очередной раз напоминает о простой вещи: настоящая поддержка измеряется не громкостью заявлений, а конкретными делами.

Несколько дней сбора средств, к которому присоединились тысячи неравнодушных людей, сегодня превратились в бронированные автомобили, которые будут спасать жизни украинских военных. И это, пожалуй, лучший ответ на любые политические споры.