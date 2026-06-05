Отказ водителя от освидетельствования на опьянение может изменить правила игры: Конституционный Суд взялся за резонансное дело

Основанием стала конституционная жалоба водителя с Тернопольщины, которого оштрафовали на 17 тысяч гривен и на год лишили права управления автомобилем. О довольно распространенном явлении в сфере дорожного права говорится на сайте Конституционного Суда Украины.

Сейчас действующая редакция статьи 130 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает одинаковую ответственность как за управление транспортом в состоянии опьянения, так и за отказ от прохождения медицинского осмотра.

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За что наказали водителя

Как следует из материалов дела, мужчину остановили правоохранители из-за признаков возможного наркотического опьянения.

Полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование в специализированном учреждении, однако водитель отказался.

Подволочиский районный суд Тернопольской области признал его виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАП и назначил штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления на один год. Впоследствии это решение оставил без изменений и Тернопольский апелляционный суд.

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Что оспаривает заявитель

Автор жалобы считает, что норма закона противоречит Конституции. По его мнению, ответственность за сам факт отказа от осмотра нарушает принцип презумпции невиновности, поскольку наказание применяется без безоговорочного доказательства состояния опьянения.

Также он утверждает, что такая норма может противоречить праву человека не свидетельствовать против себя, а сам медицинский осмотр является процедурой, которая должна проводиться только по добровольному согласию лица.

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Отдельно заявитель обращает внимание на отсутствие, по его убеждению, достаточно четких критериев для остановки автомобиля и направления водителя на проверку.

Почему дело важно

Фактически Конституционный Суд должен определить, соответствует ли Основному Закону практика, по которой отказ от осмотра автоматически становится основанием для ответственности по статье 130 КУоАП.

"Для украинских водителей это одно из важнейших дел последних лет в сфере дорожного права. Если Суд признает спорные положения неконституционными, это может повлиять на действующий порядок привлечения к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – отметили эксперты Авто24

Решение по делу будет объявлено позже.