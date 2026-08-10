Фермер в Польше распахал новенькую дорогу, считая ее своей

Инцидент произошел 7 августа на улице Рыбацкой. Там дорожники завершали укладку нового асфальта, как на дорогу выехал трактор с плугом. Мужчина несколько раз проехал свежим покрытием, фактически перепахав его.

По словам фермера, часть дороги якобы принадлежит ему, поэтому ремонтные работы проводились без его разрешения. В то же время городские власти Гливице категорически отрицают это утверждение. О странных разногласиях по поводу собственности рассказывает fakt.pl.

Город: вся дорога принадлежит Гливице

Мэр города Катажина Кучинская-Будка заявила, что вся улица Рыбацкая является собственностью города. Это подтвердило Муниципальное дорожное управление.

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Чиновники отметили: информация о якобы общей собственности дороги – 50% города и 50% частного фермера – не соответствует действительности. Перед началом работ правовой статус участка проверили, а на месте даже работал землемер.

Была хорошо вымощена дорога, из которой даже еще не вышли асфальтоукладчик и катки, но вот приехал трактор с плугом и началось... Фото: fakt.pl

Ущерб – почти 400 тысяч злотых

Повреждения оказались серьезными (см. ниже видео со страницы Katarzyna Kuczyńska-Budka prezydentka Gliwic, Facebook). По оценке городских властей, ущерб составляет около 400 тысяч злотых, что в конвертации соответствует сумме в 4 807 640 грн.

Дорожникам придется не просто залатать асфальт: повреждены также нижние слои дорожной конструкции. Фактически часть работ придется выполнять заново.

Фермер был задержан

На место прибыла полиция. Правоохранители сообщили, что мужчина был трезв и намеренно заехал на свежий асфальт. Он также заявлял, что после отъезда полиции снова повредит дорогу.

Фермер был задержан, а трактор отбуксирован на полицейскую площадку. Выяснилось также, что транспорт не имел обязательного страхования гражданской ответственности.

Мотивация фермера пока не очень ясна ни властям города, ни полиции, ни его родным. В любом случае сообразительного адвоката нанимать придется. Фото: fakt.pl

Мужчине предъявили обвинение в уничтожении имущества значительной стоимости. Суд согласился с ходатайством прокуратуры и назначил три месяца предварительного заключения.

За это правонарушение может угрожать от 1 до 10 лет лишения свободы. Кроме, конечно, возмещение ущерба.