Парковка уже стоит как бак горючего: сколько можно сэкономить, оставив авто дома

Как объясняют в сервисе OnTaxi, При сравнении собственного автомобиля с такси водители часто считают только горючее. Но владелец машины платит еще и за место, где автомобиль простаивает большую часть дня. В центре крупных городов в месяц такая стоянка может обойтись в несколько тысяч гривен.

Во Львове рабочий месяц парковки– свыше 7000 грн

После июльского пересмотра тарифов самым дорогим среди крупных городов стал Львов. Авто24 уже писал о повышение стоимости парковки во Львове.

В первой зоне час стоит 45 грн, во второй – 35 грн, в третий – 30 грн, в четвертой – 20 грн. На отдельных площадках с повышенным спросом тариф составляет 55 грн в час.

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Если оставлять автомобиль в первой зоне на восемь часов в течение 20 рабочих дней, выходит 7200 грн. в месяц.

Есть дневные и лунные абонементы. Месячный для первой зоны стоит 7650 грн, второй– 5880 грн, третьей– 5040 грн, четвертой– 3360 грн. То есть даже абонемент не делает ежедневную парковку в центре символическим расходом.

В Киеве можно оставить 6400 грн у работы

В столице тарифы подняли весной – впервые за пять лет. Авто24 подробно рассказывал, где в Киеве парковка подорожала до 40 грн в час.

Первая, центральная зона стоит 40 грн в час, вторая – 30 грн, третья – 10 грн.

По той же схеме – восемь часов в день и 20 рабочих дней– парковка в центре без абонемента потянет на 6400 грн. в месяц.

Однако в Киеве долгосрочные пользователи могут существенно сократить эту сумму посредством подписки. Месячный абонемент для всех зон стоит 1499 грн, для второй – 999 грн, а для третьей – 299 грн.

Поэтому для человека, ежедневно ездящего на работу в одно и то же место, абонемент может быть рациональным. Но при нерегулярных поездках в центр приходится считать почасовой тариф.

В Днепре дешевле, но через месяц тоже набегает сумма

В Днепре час стоянки в центре стоит 18 грн. В других зонах тариф составляет 15 или 5 грн., а на площадках VIP-категории – 20 грн.

Восемь часов в центре – это 144 грн. За 20 рабочих дней выходит 2880 грн.

На фоне львовских 7200 грн. эта цифра выглядит умеренной. Но это все равно отдельный ежемесячный расход, который добавляется к бензину, страхованию, техническому обслуживанию и амортизации автомобиля.

Ранее Авто24 уже подробно считал, что выгоднее в большом городе– собственный автомобиль или такси. Парковка может существенно изменить результат такого сравнения.

Сколько можно сэкономить, если приехать на такси

Если считать только парковку, максимальная экономия очевидна. Пассажир такси не платит за восемь часов простоя автомобиля у офиса.

Для ежедневных поездок в центральную часть Львова это потенциально более 7000 грн. в месяц. В Киеве без парковочного абонемента – около 6400 грн, в Днепре – примерно 2880 грн.

Однако это не означает, что вся эта сумма автоматически остается в кармане. За поездки на такси также нужно платить, и финальный баланс зависит от расстояния, количества поездок и времени суток.

При нерегулярных деловых поездках в центр ситуация для такси выглядит интереснее. Если нужно приехать на встречу на несколько часов, владелец автомобиля платит одновременно за горючее и парковку, тогда как пассажир такси – только за дорогу.

Поиск места тоже имеет свою цену

Деньги– только часть проблемы. По оценке OnTaxi, владельцу автомобиля нередко нужно потратить дополнительные 5 – 15 минут для поиска свободного места.

В центре, возле офисных кварталов, вокзалов, концертных площадок или стадионов это время может быть значительно больше.

Такси в этом смысле имеет очевидное преимущество: маршрут заканчивается практически у нужного адреса. Пассажир выходит, а автомобиль едет выполнять следующий заказ.

В дождь, снег или жару разница ощущается еще сильнее, ведь не приходится оставлять машину за несколько кварталов и возвращаться пешком.

Бесплатное место иногда заканчивается штрафом

Высокие тарифы и дефицит мест побуждают часть автомобилистов оставлять машины на тротуарах, у перекрестков и других запрещенных местах.

Во Львове в течение 2025 года инспекторы зафиксировали 240 663 нарушения правил парковки. Общая сумма штрафов составила почти 109 млн грн.

В Киеве проблема имеет еще больший масштаб. При более чем миллионном автомобильном парке город имеет около 85 тысяч официальных паркомест.

Штраф за неправильную остановку может составить 340 грн., а если машина создает препятствие для движения– 680 грн. В некоторых случаях автомобиль также могут эвакуировать.

Авто24 отдельно объяснял правила парковки и случаи, когда машину могут забрать на штрафплощадку.

Во время воздушных атак появился еще один риск

Во время войны длительная парковка под открытым небом имеет и дополнительный риск. Автомобили повреждаются обломками ракет и дронов, ударной волной и пожарами.

Даже без прямого попадания могут пострадать стекло, кузов и шины. На плотно заполненной парковке воспламенение одной машины создает риск для соседних.

Такси не устраняет эти риски для самого автомобиля перевозчика, но пассажир не покидает свою машину на улице на весь рабочий день.

Собственное авто выгодно не в каждом сценарии