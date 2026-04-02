Rheinmetall будет управлять микроавтобусами дистанционно

Маршрут шаттла соединит дорогой общего пользования железнодорожную станцию аэропорта и кампус Euref с терминалом Düsseldorf Airport.

Уже объявлено, что в рамках пилотного проекта будет испытано дистанционное управление транспортными средствами. Тестирование ведет к гибкому и экономически эффективному развертыванию услуг трансфера по требованию в городских условиях. Об этом говорится в релизе Rheinmetall. Подобное сообщение разместили MIRA и Rheinbahn.

Читайте также Автономные автобусы выпустили на дороги европейских городов

За телевизионный руль сядут сертифицированные водители

Транспортными средствами будут управлять из удаленного операционного центра сертифицированные водители, которые работают дистанционно. Во время тестовой фазы водитель будет сопровождать операции, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Цель заключается в дальнейшем развитии и систематической оценке технологии в реальных условиях дорожного движения.

Проект сосредоточен на ключевых направлениях:

безопасность эксплуатации и стабильность системы;

интеграция в действующие структуры дорожного движения и контроля;

принятие пассажиров;

экономическая эффективность и масштабируемость.

Читайте также Странный автобус-футурист пытается обойтись без водителя

На выставке в павильоне показали работу телеводителя, который дистанционно носился по территории выставочного центра на грузовике. Фото: Rheinmetall

Полученные данные заложат основу для потенциального будущего внедрения в общественном транспорте, а также в других сферах применения, таких как логистика и сельское хозяйство.

Часть европейского проекта будущего

Пилотная эксплуатация является частью исследовательского проекта PoQuaSIA, финансируемого Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWE) в рамках европейской инициативы 8ra. Целью инициативы является создание устойчивой и масштабируемой цифровой инфраструктуры для критически важной безопасности применения.

"Благодаря нашему решению для телеоперации мы делаем важный вклад в формирование будущей и устойчивой системы общественного транспорта. Обеспечивая эффективное телеуправление трансферами по требованию, мы помогаем практически решить проблему нехватки персонала, создавая основу для надежных и экономичных услуг мобильности. Мы на пути вывода телеоперации за пределы пилотной стадии к конкретным реальным применениям в общественном транспорте, – отметил генеральный директор MIRA GmbH Вин Найдлингер.

Таким образом, это создает ключевую предпосылку для экономически эффективной эксплуатации телеуправляемых автопарков в общественном транспорте, а в будущем также и автономных автопарков.

Читайте также Французские автобусы без водителей вскоре будут возить туристов

Наглядный пример был убедительным

Кстати, эту новость все три компании объявили во время выставки XPONENTIAL Europe. Кроме стенда в павильоне они организовали практический показ работы такой технологии.

Правда, демонстрация телеоператорской работы осуществлялось не на примере пассажирского шаттла, а грузового – терминального тягача с магистральным полуприцепом.

Тягач портового терминала с утра до вечера нарезал круги вокруг павильона без водителя, а пассажирский шаттл к этому еще готовят. Фото: Rheinmetall

Демонстрация показала одно: телевождение больше не является будущим. Это – уже реальная практическая технология с реальным применением в городской мобильности и логистике.