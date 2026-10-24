Перечеркнутый GPS на дороге: что означает этот редкий знак и почему навигатор лучше выключить

Как сообщает garaz.cz со ссылкой на Министерство транспорта Чехии, необычная маркировка появилась в столице на перекрестке улиц, где сейчас идет масштабная и очень дорогая реконструкция.

Из-за постоянных изменений в организации движения электронные помощники просто не успевают обновлять маршруты, что приводит к пробкам и путанице среди водителей.

Официально данная табличка относится к категории информативных знаков. Она может использоваться как самостоятельный указатель об изменении в организации транспорта, так и как дополнительный знак под другими более строгими ограничениями.

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На практике такая табличка чаще всего сообщает водителю о возможном конфликте между реальной ситуацией на дороге и данными навигационной системы,

" Главная проблема состоит в том, что сигнал спутника в определенных местах может исчезать или же сами карты содержат критические неточности после начала ремонтных работ. В таком случае водитель не должен доверять информации с экрана смартфона, особенно если это произошло в зоне действия такого знака, – отмечает представитель министерства Франтишек Емелка.

Когда электроника бессильна

Простыми словами этот знак буквально кричит водителям: оторвите глаза от экрана и смотрите на дорогу. Это особенно актуально возле крупных инфраструктурных объектов типа аэропортов, где трафик плотный, а цена ошибки – пропущенный рейс или создание аварийной ситуации.

Довольно часто перечеркнутый GPS можно встретить прямо под знаком, запрещающим въезд. Это делается для того, чтобы окончательно отразить желание у водителей ехать под запрет только потому, что так проложил маршрут электронный алгоритм.

Интересно, что для чешских дорог это далеко не новинка. Подобные знаки периодически появляются на местных дорогах уже более 15 лет, хотя для большинства туристов и транзитных водителей они до сих пор выглядят как настоящая экзотика.