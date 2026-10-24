Переводим часы: почему от этого резко возрастает риск разбить авто из-за диких животных

По данным немецкого автоклуба ADAC, именно в период смены времени водителям следует быть максимально собранными, ведь животные начинают активно искать пищу как раз тогда, когда люди возвращаются с работы.

Статистика Немецкой страховой ассоциации GDV поражает масштабами проблемы: только за 2024 год зафиксировано около 276 тысяч таких инцидентов с участием легковых автомобилей, что равно одной аварии каждые две минуты.

Как поступить, если зверь на дороге

Эксперты советуют удвоить внимание при плохой видимости, на мокром асфальте и при проезде лесных массивов. Держите безопасную дистанцию до авто впереди и постоянно сканируйте взглядом обочину.

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" Если вы заметили животное, немедленно выключите дальний свет, сбросьте скорость и посигналите. Громкий звук может вывести зверя из состояния оцепенения и заставить убежать, – объясняют специалисты.

При этом всегда будьте готовы к появлению других животных, они ведь редко ходят поодиночке. Если же столкновения избежать невозможно, главное правило – не крутить руль и не пытаться резко объехать препятствие.

Попытка спасти животное часто оканчивается лобовым столкновением со встречным транспортом или вылетом в дерево. Поэтому лучше применить экстренное торможение, оставаясь в своей полосе.

Что делать после удара

При аварии алгоритм действий стандартный, но имеет свои нюансы. Сначала наденьте световозвращающий жилет, включите аварийку и выставьте знак аварийной остановки, после чего обязательно вызовите полицию.

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Категорически запрещено касаться раненых или мертвых животных, поскольку они могут переносить болезни или нанести травмы в состоянии шока. Для получения страховых выплат обязательно понадобится официальная справка о ДТП с участием дикой природы.

Когда переводим часы в Украине

Напомним, что Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года. В 04:00 утра стрелки часов необходимо перевести на час назад.

Современные гаджеты сделают это автоматически, а вот механические часы придется настраивать вручную. Несмотря на то, что Верховная Рада принимала закон об отмене перевода времени, Президент его так и не подписал, поэтому сезонный порядок остается в силе.