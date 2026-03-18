Автобусы за границу шли полными, а по документам - пустыми

По материалам возбужденного уголовного дела, менеджеры компании разработали схему наличной оплаты как в украинской, так и в иностранной валюте, не фиксируя это по кассе.

Как говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры, билеты через кассу автостанции почти не продавались.

Схема расчетов была прибыльной

По предложенной менеджерами методике расчетов, на уплату налогов от предоставленных пассажирам услуг в бюджет направлялись копеечные суммы. Из всего получалось, что перевозчик из года в год выполнял убыточные рейсы.

При этом пассажиропоток на этих маршрутах был довольно мощным. Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей, а деньги за проезд платили наличными водителям уже во время посадки.

Как правило, расчет осуществлялся вне автостанций. Часть расчетов проводилась в иностранной валюте.

Касса автостанции формально работала, но в базе данных количество проданных билетов оказалось мизерным, основной денежный поток шел через руки водителей. Фото: прокуратура Закарпатья

Одно звено из отчета вычеркнули

Такая схема расчетов за проезд была хорошо отлажена по всей вертикали: водители отчитывались перед менеджерами компании, те отчитывались перед руководством и владельцами. В этой методологии было выброшено главное звено – полученные от пассажиров деньги не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Детективы еще выясняют все обстоятельства дела

Следствием установлено, что по такой технологии только за сутки перевозчик мог реализовывать до сотни условных билетов. В течение 2024, 2025 годов и за два месяца 2026-го количество пассажиров достигло почти 200 тысяч человек.

В ходе санкционированных обысков, в том числе на территории автостанции, изъято наличных более 10 000 долларов США, почти 30 000 евро, где-то в пределах 20 000 чешских крон и 15 000 гривен.

Кроме того, изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, записи о продаже билетов и черновые заметки.

Осмотру был подвергнут и автобус, которым осуществляли рейсы в Чехию. В нем изъяли документы о перевозке пассажиров, наличными почти 20 000 гривен, более 4 000 чешских крон и мобильный телефон с данными о выполненных рейсах.

Сделать водителей стрелочниками попытки будут, но основные виновники те, кто поставил водителей в такие рамки работы. Фото: прокуратура Закарпатья

Что инкриминируют автоперевозчику

Статья серьезная – уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 УК Украины – уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем. Это – предварительная правовая квалификация. Идет расследование, могут появиться дополнительные обстоятельства.

Мнение экспертов

В редакции Авто24 считают, что здесь в невыгодное положение поставлен пассажир, который за проезд заплатил, но ехал без гарантий. Основание для этого серьезное, поскольку билет на проезд считается официальным документом, подтверждающим договор перевозки между пассажиром и перевозчиком.

Билет следует расценивать не только как факт оплаты проезда, но и как заключенный договор страхования, то есть страховой полис.

Иметь такой документ на руках – это иметь своеобразную страховую защиту, ведь в дороге все может быть.