Перевозчикам возраст не писан: Италия хочет разрешить 70-летним пенсионерам управлять тяжелыми фурами

Как сообщает издание 40ton, в ходе недавней встречи с членами правления ассоциации перевозчиков Federtrasporto министр транспорта Италии анонсировал существенное ослабление требований к возрасту дальнобойщиков. Речь идет о сохранении обязательных медицинских тестов, но теперь можно будет проходить пять раз вместо трех.

Сейчас Италия имеет едва ли не самые строгие правила в Европе по отношению к старшим водителям. Стандартные права на управление коммерческим транспортом истекают после 65-летия.

После этого возраста садиться за руль машин полной массой более 20 тонн можно только при ежегодном прохождении специальной комиссии. Если здоровье разрешает, то препятствий для работы за рулем фуры не существует.

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Однако после 68-го дня рождения право управлять тяжелыми фурами аннулируется полностью и без исключений, оставляя старейшим итальянцам разве что небольшие двухосные грузовики.

Почему правила решили изменить

Жесткую систему в свое время ввели по соображениям безопасности, ведь с возрастом у людей ухудшаются рефлексы и внимательность. Однако транспортные компании забили тревогу, поскольку отрасль теряет опытных специалистов на фоне глобального дефицита квалифицированных кадров.

Инициатива правительства уже вызвала шквал критики со стороны профсоюзов, в частности, организации FILT-CGIL. Там считают, что работу дальнобойщика следует приравнять к вредным условиям труда с правом досрочного ухода на пенсию.

"Вместо того чтобы заставлять пожилых людей работать дольше, государству стоит улучшить инфраструктуру паркингов и финансовые условия. Сейчас адекватный прайс и комфорт на дороге помогут привлечь в профессию молодежь,– заявляют представители профсоюза.

Как работают пенсионеры в других странах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте Авто24, европейский подход к возрасту водителей постепенно сводится к оценке реального здоровья, а не цифры в паспорте. К примеру, в Германии нет автоматического запрета на профессиональное вождение после определенного возраста.

Показателен случай 86-летнего немца Герберта Шталя, который до сих пор успешно работает дальнобойщиком. Он регулярно проходит строгие медицинские осмотры. Врачи продолжают его право управлять 40-тонной фурой, не находя никаких отклонений.

Весной водительские права Герберта продлили еще на 5 лет– с его здоровьем можно и в космос отправлять. Фото: ndr.de

Всего в Европе сейчас не хватает более полумиллиона водителей грузовиков. Поэтому массовое списание опытных кадров на пенсию может создать серьезные проблемы всей транспортной логистике континента.