Первая победа за Ferrari: Льюис Хэмилтон торжествует на драматичном Гран-при Испании

Гонный уик-энд в Испании начался с нетипичного судебного прецедента. Спортивные комиссары FIA официально пересмотрели штрафные санкции, которые были наложены на пилотов во время предыдущего этапа в Монако. В результате рассмотрения апелляции судьи вернули Пьеру Гасли его законное место на подиуме, что существенно повлияло на распределение очков и общий расклад сил в зачете чемпионата.

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Дуэль тактиков: Mercedes против Ferrari

Уже во время субботней квалификации Льюис Хэмилтон демонстрировал исключительный темп, однако завоевать первую стартовую позицию не смог. Его бывший напарник Джордж Расселл на Mercedes оказался быстрее на минимальные 0,064 секунды и завоевал поул-позицию. Для второго пилота Ferrari Шарля Леклера суббота завершилась аварией: монегаск разбил машину в третьем сегменте квалификации и был вынужден стартовать лишь с 10-го места.

В то же время лидер текущего сезона и победитель пяти предыдущих гонок Андреа Кими Антонелли уверенно квалифицировался третьим. На старте первая тройка сохранила свои позиции, поэтому судьба победы полностью перешла в руки командных стратегов:

Mercedes и Джордж Расселл выбрали классическую тактику с двумя остановками в боксах;

Ferrari совместно с Льюисом Хэмилтоном рискнули и сделали ставку на агрессивную стратегию с тремя пит-стопами.

Хэмилтон первым среди лидеров свернул на пит-лейн, спровоцировав волну остановок у соперников. Эффект от ранней смены резины (андеркат) превзошел все ожидания – после выезда из боксов Хэмилтон мгновенно отыграл у Рассела более 2 секунд.

Волна сходов и решающий виртуальный сейфти-кар

Во второй половине дистанции гонка превратилась в триллер из-за массовых технических проблем у многих команд. Из-за различных неисправностей с дистанции последовательно сошли Лэнс Стролл, Валтери Боттас и Нико Хюлькенберг. Однако ключевым моментом, полностью определившим судьбу первого места, стал сход ветерана Фернандо Алонсо.

Объявленный судьями режим виртуального автомобиля безопасности (Virtual Safety Car) позволил Льюису Хэмилтону провести свой третий пит-стоп с минимальными временными потерями. Благодаря этому тактическому ходу пилот Ferrari вернулся на трассу бесспорным лидером гонки.

Британский подиум и итоги этапа

Настоящая драма развернулась всего за 4 круга до финишного флага. Молодой итальянец Андреа Кими Антонелли провел блестящую атаку на Джорджа Рассела и вышел на вторую позицию, однако уже через несколько поворотов на его болиде капитально отказал силовой агрегат. Почти одновременно с этим прекратил борьбу и Шарль Леклер – у второй машины Ferrari полностью отказал гидроусилитель руля.

В итоге, после серии сходов фаворитов, финишную черту пересекла тройка британских гонщиков. Подиум Гран-при Испании сформировали:

Льюис Хэмилтон (Ferrari) Джордж Расселл (Mercedes) Ландо Норрис (McLaren)

Для Льюиса Хэмилтона этот триумф стал первым с 2024 года и дебютным в красном комбинезоне команды из Маранелло. Несмотря на досадный технический сход в Барселоне, Андреа Кими Антонелли продолжает уверенно возглавлять индивидуальный зачет пилотов с 156 очками. Следующая гонка состоится на скоростном автодроме Red Bull Ring в Австрии уже через две недели – 28 июня.