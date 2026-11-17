Как сообщает MaserFrakt, Инновационное транспортное средство построено на прототипе четырехосного шасси Scania 40R FCEV.

Машина, которую в народе называют тридемом, уже в этом сезоне приступила к полноценному обслуживанию заснеженных автодорог под эгидой компании MaserFrakt. Это – совместный проект MaserFrakt, Scania и Peab под патронатом Шведской транспортной администрации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сначала водород, потом электричество и уже потом привод моторов.

За кабиной этого массивного грузовика инженеры разместили специальные резервуары, вмещающие 56 килограммов водорода под огромным давлением в 700 бар. Топливный элемент превращает этот газ в электричество, питающей мощные электродвигатели на 544 лошадиные силы, отвечающие за движение машины.

Интересно, что разработчики предусмотрели и резервный вариант питания на случай непредвиденных ситуаций. На борту установлены две батареи общей емкостью 356 кВтч, потенциала которых хватает доехать до базы, если водород внезапно закончится, ведь заправочных станций для такого топлива в Европе пока мало.

Планируете замену шин? Обратите внимание на Hankook– бренд, совмещающий современные технологии, комфорт и надежность. Найдите подходящую модель для вашего автомобиля и выбирайте шины Hankook в партнерских магазинах. Рекламная информация

Испытание суровой зимой

В обычном магистральном режиме такая водородная установка обеспечивает солидный запас хода около 800 км.

" Главный вопрос состоит в том, каким будет реальный пробег при работе с высоким сопротивлением переднего отвала и активным разбрасывателем соли, – отмечают организаторы шведского испытания.

Именно поэтому водородный грузовик получила специальное оборудование от бренда Mählers и уехала на реальные маршруты. У скандинавов уже есть опыт работы с экологической коммунальной техникой, ведь с 2024 года подобные эксперименты с электрическими машинами проводят в Норвегии.

Тогда норвежцы первыми допустили к тендерам электрические грузовики, но были вынуждены установить на них гигантские батареи емкостью 1017 кВт-ч. Такой перестраховочный шаг был жизненно необходим из-за безумных затрат энергии при уборке снега.

Демонстрация в Борленге показывает результативность новых технологий в реальных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и с акцентом на разные сезонные задания в течение года. Фото: Транспортная администрация Швеции

В самых строгих условиях потребление электричества превышало 180 кВт-ч на сотню километров, что вдвое больше, чем аппетиты обычных тягачей. Поэтому водородная альтернатива от шведов выглядит очень перспективным решением для продолжительной работы на морозе.

Не только снегоочистители

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, скандинавские производители активно экспериментируют и с другой тяжелой техникой. Недавно компания Volvo Construction Equipment совместно с CE Engineering Solutions AB выпустила уникальный фронтальный погрузчик L120H High Rail для работы на железной дороге.

Главной фишкой этой машины стал отдельный гидростатический привод на заднюю ось, заменивший классические механические схемы. Это позволяет оператору филигранно маневрировать на рельсах и максимально плавно регулировать тяговое усилие при выполнении сложных задач.