Первая в Украине коммунальная автошкола для киевлян-ветеранов с инвалидностью открылась в столице

Автошкола уже прошла необходимую экспертизу учебного класса. Для практических занятий на категорию B заведение получило специально оборудованные автомобили.

Первый набор уже сформирован – учиться в автошколе изъявили желание 17 ветеранов. Об этом идет речь в релизе КГГА и других ресурсов.

Обучение с нуля или переподготовка

В автошколе можно получить водительское удостоверение с нуля. Также ветераны, имевшие водительский опыт до ранения, могут пройти переподготовку и научиться управлять автомобилем с адаптивным оборудованием, в том числе с ручным управлением.

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Занятия проводят аттестованные инструкторы. Один из ключевых принципов работы – "равный – равному". Среди преподавателей есть ветераны, которые прошли специальную подготовку, сдали экзамены и получили право обучать других.

Для людей, которым сложно самостоятельно добраться до места занятий, предусмотрели транспортную услугу Киев Милитари Хаба.

Первая группа тех, кто будет овладевать водительскими навыками, уже набрана. Фото:КГГА

Обучение киевлян финансирует город

Для ветеранов-киевлян действует упрощенный алгоритм обучения на средства городского бюджета.

Если ветеран проживает в Киеве или находится в столице без статуса ВПЛ, обучение финансируется по государственной программе профессиональной адаптации.

В таком случае заключают трехсторонний договор между ветераном, местным органом социальной защиты и автошколой.

Специалисты автошколы сопутствуют процессу оформления и помогают подготовить необходимые документы.

В городе планируют расширить программу

В дальнейшем список учебных программ планируют расширить. В перспективе курсы должны стать доступными всем людям с инвалидностью, которым требуется специализированное обучение вождению.

" Для человека, вернувшегося с войны с ранением, возможность самостоятельно управлять автомобилем – это гораздо больше, чем навык. Это возможность самостоятельно планировать свой день, ездить на работу или учебу, проходить реабилитацию, забирать детей, быть рядом с семьей и не зависеть от того, сможет ли кто-нибудь ее подвезти, – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

От учебы – к собственному автомобилю

В Киеве хотят построить для ветеранов комплексный маршрут автомобильной мобильности, чтобы автошкола была не отдельной услугой, а частью более широкой системы поддержки.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда общается с гостями торжества на открытии автошколы. Фото Борис Корпусенко

После окончания учебы город может частично компенсировать приобретение автомобиля и его переоборудование в соответствии с индивидуальными потребностями ветерана. Также предусмотрена помощь с переквалификацией и трудоустройством.

Киев уже частично финансирует стоимость автомобиля для этой категории людей в рамках городской программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц". В этом году городской бюджет частично оплатил заявителям 26 автомобилей.

Таким образом, программа должна включать не только получение водительских прав, но и дальнейшее обеспечение самостоятельной мобильности ветеранов.