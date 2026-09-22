Первые электромобили Саудовской Аравии: Exobot получил 850 сил и запас хода до 670 км

21 сентября 2026 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил первые автомобили национальной марки CEER.

Дебютировали сразу две модели под названием Exobot: седан и кроссовер. Компания планирует выпустить всего семь моделей до 2030 года, а производство организуют в Саудовской Аравии.

Ранее Auto24 рассказывал о клиновидный электрокроссовер Ceer с огромным лобовым стеклом, который компания готовила к серийному производству. Теперь бренд наконец-то показал автомобили, которые должны стать основой его модельной линейки.

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Саудовская Аравия создала собственную автомобильную марку

CEER основали в 2022 году с участием суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) и Foxconn. Компания позиционируется как первый национальный автомобильный бренд Саудовской Аравии.

Появление CEER является частью программы Vision 2030, которая подразумевает диверсификацию экономики страны и уменьшение зависимости от нефтяного сектора. Автомобильная промышленность в этом отношении должна стать одним из новых направлений развития местного производства.

Первыми моделями стали Exobot Sedan и Exobot SUV. По заявлению компании, оба автомобиля спроектированы, разработаны и производятся в Саудовской Аравии.

Интересно, что название Exobot звучит скорее как название робота, чем автомобиля. И внешность машин соответствует этому подходу: дизайн имеет очень футуристический вид, а дверь открывается вверх.

Exobot имеет 850 лошадиных сил

Седан получил трехмоторную полноприводную силовую установку мощностью до 850 лошадиных сил. По данным самой CEER, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Заявленный запас хода составляет до 670 километров по циклу NEDC. Батарея работает в 800-вольтовой электрической системе, а подзарядка от 10 до 80% занимает около 30 минут.

Такой подход стал одним из главных трендов современных электромобилей. Например, 800-вольтовую архитектуру получают даже новые электрические кроссоверы массового сегмента., поскольку она позволяет быстрее заряжать батарею и эффективно работать с мощными силовыми установками.

Габариты седана тоже немалые. Длина составляет 5,26 метра, ширина – 2,102 метра, высота – 1,428 метра, а колесная база достигает 3,2 метра.

По размерам и динамике Exobot Sedan фактически претендует на роль большого электрического гран-турера, а не обычного семейного электромобиля.

Кроссовер немного медленнее, но тоже имеет 850 сил

SUV построен на той же модульной электрической платформе. Он также получил мощность до 850 лошадиных сил и полный привод.

Однако из-за больших габаритов и массы динамика немного отличается. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 2,9 секунды, а заявленный запас хода составляет до 560 километров по циклу NEDC.

Для кроссовера заявлена батарея емкостью 112 кВтч. Он также использует 800-вольтовую электрическую архитектуру, позволяющую заряжать батарею от 10 до 80% примерно за 30 минут.

Автомобиль имеет длину около 5 метров и колесную базу 3,2 метра. Среди технических особенностей – управление steer-by-wire, задние управляемые колеса и адаптивная двухкамерная пневматическая подвеска.

В салоне установили 48-дюймовый экран

Одной из самых заметных особенностей Exobot стал огромный изогнутый дисплей Digital Horizon, протянувшийся практически от одной стойки салона к другой.

Диагональ экрана составляет 48 дюймов, а разрешение достигает 8K. Также предусмотрены 3D-навигация с данными в реальном времени, камеры вместо традиционных зеркал и голосовой ассистент CEER, работающий на арабском и английском языках.

Дизайн кузова также имеет несколько необычных решений. В частности, автомобили получили большие двери, которые открываются вверх. По данным Reuters, в конструкции нет традиционных центральных стоек между передними и задними дверями. Для ужесточения кузова инженеры использовали высокопрочные материалы.

Над Exobot работали не только саудовские инженеры

Несмотря на заявления CEER о локальной разработке автомобилей, в создании платформы и компонентов принимают участие международные партнеры.

Среди них есть Foxconn, BMW, Hyundai Transys и Rimac. Reuters отмечает, что BMW участвует в разработке, в то время как Foxconn является одним из ключевых промышленных партнеров проекта.

При этом CEER заявляет, что автомобили будут производиться на предприятии CEER Manufacturing Complex в King Abdullah Economic City.

Компания называет этот комплекс крупнейшим автомобильным производственным предприятием на Ближнем Востоке. Там планируют выпускать не только Exobot, но и следующие модели бренда.

В CEER планируют еще пять моделей

Exobot Sedan и SUV являются только началом. К 2030 году CEER планирует представить всего семь моделей.

Компания говорит об автомобилях среднего и компактного классов, а также разных типах силовых установок. То есть будущая линейка не будет ограничиваться исключительно большими электромобилями.

Согласно планам CEER, автомобили должны стать основой нового автомобильного производства в Саудовской Аравии. К 2034 году компания прогнозирует взнос около 8 миллиардов долларов в ВВП страны и создание прямых и косвенных рабочих мест.

Для авто рынка это увлекательный опыт. Страна, которая десятилетиями ассоциировалась прежде всего с нефтью, теперь пытается создать собственный автомобильный бренд и сразу начинает с электрических машин мощностью 850 сил.