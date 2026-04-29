Первые минуты практического экзамена на "права": как правильно вести себя в авто

ФОТО: freepik.com|
Практический экзамен на права
Перед началом практического экзамена в сервисных центрах МВД важны не только навыки вождения, но и базовая подготовка в салоне. Именно эти первые действия формируют контроль над автомобилем и помогают избежать элементарных ошибок.
Что сделать еще до начала движения
Первые минуты в автомобиле - это не формальность, а часть безопасного управления:
- убрать лишние вещи, которые мешают движениям
- перевести телефон в беззвучный режим
- убедиться, что ничего не отвлекает
Это позволяет сосредоточиться исключительно на экзамене.
Ключевые настройки автомобиля
Если вы садитесь за незнакомое авто, адаптация - обязательна:
- проверить, плотно ли закрыты двери
- отрегулировать сиденья (чтобы легко доставать до педалей и руля)
- настроить зеркала для минимизации "слепых зон"
- ознакомиться с органами управления
- при необходимости уточнить нюансы у экзаменатора
Это критически влияет на скорость реакции и контроль над ситуацией.
Безопасность - прежде всего
Перед стартом нужно:
- пристегнуть ремень безопасности
- занять комфортное положение
- убедиться, что тело не напряжено
Без этого даже хорошие навыки могут “просесть” во время экзамена.
Психологический момент
После выполнения всех действий важно:
- спокойно сообщить экзаменатору о готовности
- сохранять концентрацию до конца маршрута
Даже если кажется, что все уже прошло хорошо, оценивание продолжается до последней секунды. Больше трех типичных ошибок - и экзамен не сдан.
Почему так сложно сдать экзамен
Правильная подготовка перед началом движения - это основа успешной сдачи экзамена. Она позволяет избежать базовых ошибок и полностью сосредоточиться на управлении.
По официальной статистике ГСЦ МВД около 80% кандидатов в водители проваливают практический экзамен. Это создает почву для коррупции: спрос на услуги "бегунков" и различные мошеннические схемы.